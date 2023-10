La partita Israele-Svizzera si disputerà il 15 novembre

IL Federcalcio europea Ha annunciato che la festa Israele-SvizzeraDalla fase di qualificazione a Euro 2024, È stato rinviato a causa dello scoppio della guerra Tra quel paese e le milizie palestinesi a Gaza, Si terrà mercoledì 15 novembre, in una località ancora da definire..

Era previsto lo svolgimento dell’incontro corrispondente al primo gruppo Giovedì prossimo 12 al Bloomfield Stadium di Tel Avivalle 20:45 CET (18:45 GMT), ma la UEFA ha confermato il rinvio a causa del conflitto, così come tutte le partite in programma in Israele nelle prossime due settimane.

La Federcalcio europea ha indicato che il nuovo stadio in cui si svolgerà la partita il 15 novembre alle 20:45 sarà aperto. L’ora dell’Europa centrale (18.45 GMT) sarà annunciata a tempo debito.

L’organizzazione ha precisato che “continuerà a monitorare da vicino la situazione e rimarrà in contatto con tutte le squadre partecipanti prima di prendere decisioni in merito a nuove date e possibili cambiamenti per le altre prossime partite”.

Oltre a rinviare la partita Israele-Svizzera, la UEFA lo ha indicato Nei prossimi giorni si valuterà la sfida tra Kosovo e Israeleanche dall’Anteprima Euro 2024, La data originariamente prevista può essere contestataDomenica 15 di questo mese, Oppure richiede un rinvio.

Contestualmente sono state annullate le partite della fase di qualificazione agli Europei Under 21 2025. Israele-Estonia e Israele-Germaniache si sarebbero dovute disputare rispettivamente il 12 e il 17, mentre non si giocherà il mini-torneo di qualificazione agli Europei Under 17 del 2025, che si sarebbero dovuti disputare dall’11 al 17. Israele, Belgio, Gibilterra e Galles.