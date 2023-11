Juan Reynoso: “Mi vedo in Nazionale fino a dicembre 2025”

ESPN.comLettura: 2 minuti.

Se mai hai avuto dubbi, Juan Reynoso non lascia dubbi: Il tecnico della nazionale peruviana non ha intenzione di dimettersi, indipendentemente dal risultato contro il Venezuela nel sesto appuntamento delle qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Juan Máximo Reynoso si è espresso nell’anteprima della partita tra Perù e Venezuela nel sesto appuntamento delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Nazionale peruviana

“Siamo concentrati sul domani. Mi vedo in Nazionale fino al 25 dicembre, che è il mio contratto. Mi vedo fino ad allora”.Lo ha detto l’allenatore peruviano in conferenza stampa.

Per quanto riguarda la lettera pendente di uno sponsor della nazionale peruviana che chiede modifiche, Reynoso è stato franco. “Se qualche sponsor menziona cambiamenti, penso che quello che vuole di più il cambiamento nel calcio peruviano sono io e spero che vada così. Tutti noi vogliamo cambiamenti, e spero che il caso dello sponsor vada così, e significa che il messaggio è stato ricevuto.” trasmesso. Esprimetevi bene.” “Ha sottolineato.

Nonostante la delusione per la sconfitta di La Paz, l’allenatore peruviano ha confermato di essere rimasto impressionato da quanto presentato dalla sua squadra contro la Bolivia. “Ho visto la partita due volte, abbiamo le statistiche ma dopo aver visto il video penso che la squadra abbia visto un grande miglioramento in un’altra area geografica e domani speriamo che questo continui ad essere rafforzato in prestazioni e risultati. Ne abbiamo un disperato bisogno. ” Trovare il risultato ma sempre “La cosa più urgente per noi è provare a giocare meglio, come abbiamo provato contro la Bolivia”.Ha confermato.

Juan Reynoso ha apprezzato il sostegno dei suoi giocatori e ha lasciato un messaggio per il tifoso che assisterà alla partita allo Stadio Nazionale. “Vedo in loro un impegno totale. Sarebbe stato molto facile dopo quello che è successo contro l’Argentina che qualcuno si lamentasse per qualche inconveniente. Tutti avrebbero voluto essere lì, molti sono arrivati ​​esausti ma ci sono tutti. Apprezzo questa parte e penso che quelli che sono di più siano consapevoli di tutto perché sentono, come me, una grande responsabilità. La situazione cambierà con buone prestazioni e buoni risultati e chiedo alla gente di incoraggiarvi domani perché questo farà sì che i giocatori diano il massimo.“E altre cose. Sì “Li abbiamo messi pressione fin dall’inizio, sono sicuro che la partita non sarà confortevole per noi. Chiedo solo che domani sia una festa e che i ragazzi si esprimano al meglio con il sostegno della gente”.reclamato.

Infine, il tecnico peruviano ha parlato della possibilità che Oliver Son possa esordire contro il Venezuela. “Probabilmente sì”ha sottolineato.