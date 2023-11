Garnero: “Dobbiamo fare in modo che Luis Diaz non sia nel suo giorno migliore”

Daniele Garneroallenatore Nazionale del Paraguayanticipando il duello contro Colombia Per il sesto appuntamento di Qualificazioni per la Coppa del Mondo 2026 Lo ha confermato “Faranno tutto il possibile affinché Luis Diaz non abbia il suo giorno migliore”..

Viene da Perugia In Cile hanno pareggiato 0-0 Ora la priorità del tecnico argentino è quella di aggiungere tre punti allo stadio Defensores de Chaco martedì 21 novembre, dalle 18:00 ora di Colonia e dalle 20:00 ora del Bar.

Garneroche non ha dato il via alla squadra, ci crede La partita contro il Tricolore potrebbe significare la svolta e il decolloEcco perché ne ha parlato “La priorità è vincere”. Non ammette nessun altro risultato, anche se si aspettava di cercarlo effettuando un blocco per mettere pressione sull’avversario.

“Contro la Colombia non lasceremo nessun segno particolare perché l’attenzione deve essere rivolta a tutte le concorrenti. Giocatori come Diaz non hanno bisogno di molte opportunità per esibirsi, quindi quello che dobbiamo fare è impedire a Luis di vivere i suoi giorni migliori”.Lo ha sottolineato l’allenatore del Paraguay.

“La Colombia gestisce molto bene la palla e inizia ad attaccare molto velocemente. Dobbiamo cercare di perdere palla il meno possibile. Ha spiegato: “Limitare le loro rapide transizioni in attacco e far sì che il possesso di palla si traduca in opportunità da gol per noi”. Daniele Garnero.

Garneiro ha esordito dalla panchina con il Paraguay il 12 ottobre 2023, dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Argentina. Da allora, i suoi giocatori hanno battuto la Bolivia 1-0 al quarto turno e giovedì scorso hanno pareggiato 0-0 contro il Cile a Santiago. La squadra Peruja è settima in classifica con 5 punti.