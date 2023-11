Hwei, il nuovo campione di League of Legends, ha già un trailer, una data di uscita e abilità confermate

Ieri con Un motivo per festeggiare finale del campionato del mondo 2023, Giochi di rivolta Condiviso con l’intera comunità di gioco le abilità del gioco Nuovo eroe A questo arriverai League of Legends Nelle prossime settimane: EHIl’artista che lavorerà come Mago della Via di Mezzo privato.

Di seguito in questa news vi forniamo tutte le informazioni interessanti sul personaggio, Il tuo intero set di abilitàoltre a lui data di rilascio Nella spaccatura dell’evocatore Annuncio ufficiale.

Riflessione sull’eroe: Howie 🎨 Ogni gioco può essere un capolavoro. Scopri di più sul nuovo campione di LoL 👉 https://t.co/P9jFnbqBlM pic.twitter.com/muKWHRWO9y League of Legends ES (@lol_es) 19 novembre 2023

se vuoi Guarda il trailer ufficiale Per il personaggio di Hwei, lo lasciamo qui sotto:

Qui sotto puoi Scopri le abilità speciali di Hwei, un nuovo personaggio mago che dipinge le visioni artistiche che riempiono la sua mente. È stato dettagliato da lui stesso Miles “Riot Emizere” SalholmDisegnatore dell’eroe principale, trad Questa è la pagina ufficiale di LoL.

“La pittura resta anche se la vita si dissolve”.

Negativo – firma del visionario

EHI Distingue gli eroi nemici con il suo tocco finale distintivo Coloro che sono stati presi di mira per il loro potenziale dannoso. Colpendo il nemico con due abilità che infliggono danni, Hwei lascerà la sua firma nel terreno sotto i suoi piedi. Dopo un breve periodo di tempo, La firma esplode e infligge danni Tutti i nemici sono a portata di mano.

La negatività di Howie lo incoraggia a farlo Combina diverse abilità (E non lanciare il tuo QQ più e più volte senza fermarti) per sfruttare al meglio la tua tavola delle abilità Massimizza il tuo danno. Per i fan della Regola dei Terzi, quale modo migliore per creare danni tripli che combinare i poteri di Hwei nella sua giocata più emozionante, la sua firma?

EHI Dipinge visioni di disastro Che infligge una grande quantità di danni ai nemici.

Le abilità catastrofiche consistono nello scatenare tutta la distruzione a cui Hui ha assistito nel corso della sua vita per danneggiare i nemici e ottenere oro nel processo. Fuoco, fulmini e persino lava: Hwei ha tutta una serie di opzioni a sua disposizione per indebolire la salute dei nemici.

Fiamme Desolate (QQ): Howie disegna una palla di fuoco fiammeggiante che si muove verso il bersaglio. Esplode quando la prima unità nemica viene colpita o raggiunge il limite della sua portata, infliggendo danni magici e una percentuale della salute massima come danno magico a tutti i nemici nell’area.

Howie disegna una palla di fuoco fiammeggiante che si muove verso il bersaglio. Esplode quando la prima unità nemica viene colpita o raggiunge il limite della sua portata, infliggendo danni magici e una percentuale della salute massima come danno magico a tutti i nemici nell’area. Potenza di taglio (QW): Hwei disegna un raggio distruttivo a lungo raggio sulla posizione bersaglio. Dopo un breve ritardo, il raggio colpisce, infliggendo danni magici. I nemici legati o isolati subiscono danni aggiuntivi in ​​base alla salute persa.

Hwei disegna un raggio distruttivo a lungo raggio sulla posizione bersaglio. Dopo un breve ritardo, il raggio colpisce, infliggendo danni magici. I nemici legati o isolati subiscono danni aggiuntivi in ​​base alla salute persa. Spaccatura magmatica (QE): Howie dipinge un campo di eruzioni vulcaniche esplosive che lasciano la lava sulla loro scia. Ogni eruzione infligge danni magici ai nemici colpiti. I nemici nella lava subiscono danni magici al secondo e vengono rallentati.

EHI Dipinge visioni di serenità Il che avvantaggia lui e i suoi alleati.

Le abilità di serenità consistono nel mantenere la calma e nel dirigere il combattimento. Queste abilità danno a Howie e alla sua squadra la libertà di muoversi sul campo di battaglia, Concede velocità di movimento, proteggili e ritarda la ritirata degli HUI. La corretta somministrazione della sedazione di Serenity è estremamente importante affinché la manna non ti manchi maiOltre ad avere a tua disposizione gli strumenti necessari per fuggire, inseguire o sopravvivere.

Corrente di scorrimento (WQ): Hui disegna un flusso d’acqua in linea retta che dura pochi secondi e garantisce velocità di movimento all’eroe e ai suoi alleati.

Hui disegna un flusso d’acqua in linea retta che dura pochi secondi e garantisce velocità di movimento all’eroe e ai suoi alleati. Acqua speculare (WW): Hwei crea una riserva protettiva che dura alcuni secondi nella posizione bersaglio. Gli eroi alleati nell’area ricevono immediatamente uno scudo, il cui valore aumenta nel corso di pochi secondi mentre si trovano nell’area.

Hwei crea una riserva protettiva che dura alcuni secondi nella posizione bersaglio. Gli eroi alleati nell’area ricevono immediatamente uno scudo, il cui valore aumenta nel corso di pochi secondi mentre si trovano nell’area. Luce Ispiratrice (Noi): Howie disegna tre luci che gli volteggiano intorno per diversi secondi. I suoi successivi tre attacchi o abilità infliggono danni magici aggiuntivi e conferiscono mana in caso di colpo.

EHI Dipinge visioni di tormento Che controllano i loro nemici.

Le abilità Tormento di Hui consistono in Domina i nemici con puro terroreFacendoli mettere in discussione ogni passo che fanno e se sopravvivranno per vedere la prossima abilità. Non importa se lo desideri Costringi i nemici a fuggire, immobilizzali o raggruppaliHowie scatenerà il suo tormento per dare la caccia ai tuoi rivali dal potenziale terrificante.

Faccia cupa (EQ): Hwei lancia un’apparizione terrificante al primo colpo di un nemico, infliggendo danni magici e terrorizzandolo per un breve periodo di tempo.

Hwei lancia un’apparizione terrificante al primo colpo di un nemico, infliggendo danni magici e terrorizzandolo per un breve periodo di tempo. Guarda dall’Abisso (EW): Howie osserva attentamente la posizione dell’obiettivo. L’occhio conferisce visione e prende di mira il primo eroe nemico visibile. Dopo un breve ritardo, l’Occhio spara contro l’eroe, immobilizzando il primo nemico per alcuni secondi e infliggendo danni magici.

Howie osserva attentamente la posizione dell’obiettivo. L’occhio conferisce visione e prende di mira il primo eroe nemico visibile. Dopo un breve ritardo, l’Occhio spara contro l’eroe, immobilizzando il primo nemico per alcuni secondi e infliggendo danni magici. Il cacciatorpediniere Maw (EE): Hwei disegna delle fauci devastanti che infliggono danni ai nemici e li attirano verso il suo centro, rallentandoli di un importo fisso e rapidamente decrescente.

EHI Lancia una visione di pura disperazione Che si attacca all’eroe nemico per alcuni secondi. La visione si espande e travolge tutti i nemici che tocca, causando… Infligge danni magici al secondo. Applica accumuli di Disperazione ai nemici nell’area per la durata. Ogni mucchio di disperazione si applica a Tasso di decelerazione cumulativo. Al termine, la visione si rompe, infliggendo danni magici.

Questa capacità infligge Danno lungo che rallenta I nemici prima che esplodano e siano sottoposti ad un altro tipo di tormento: a Schermo grigio E qualche secondo di attesa.

Ora lo sappiamo ufficialmente Date di rilascio Da Hwei in League of Legends. È stato confermato che questo eroe verrà nel gioco Prossima patch 13.24 Da LoL, il che significa che…

Hwei dovrebbe essere incluso nei server MOBA a partire da quel momento in poi Mercoledì 6 dicembre 2023.

League of Legends È il popolare gioco MOBA con filmati trovati di Riot Games Completamente gratuito per i giocatori PCSe sei interessato a saperne di più su di lui, puoi leggere la nostra analisi e se vuoi entrare nel suo mondo nel modo giusto, sentiti libero di visitare la nostra guida di trucchi e suggerimenti.