LaLiga EA Sports 2023: le enormi emozioni che Sergio Ramos prova dopo essere tornato a casa a Siviglia!

Sergio Ramos Ha fatto il suo debutto con il Siviglia contro il Las Palmas. La telecamera si è occupata dei microfoni Movistar A conclusione dell’incontro. “Felice soprattutto del risultato ottenuto dopo Inizio difficile Per il team. abbiamo avuto Cartellino a favore del gioco in casa Dopo la pausa. Giochiamo con grande intensità e il campionato ce l’ha. Qualsiasi squadra ti complica la vita E vedi la competitività. La squadra ha fatto le cose bene, ha insistito e penso che abbiamo spinto in alto Abbiamo avuto 26 occasioni e siamo riusciti ad allungare la distanza Il centrocampista ha commentato il tabellone ma abbiamo preso tre punti importanti.

MX: La Liga (J5): riepilogo e gol Siviglia 1-0 Las Palmas

“Mi sono sentito Emozione davvero grande Come è successo a me quel giorno. È molto emozionante incontrare la mia gente, la mia casa e i miei fan. È qualcosa di così unico che non può essere descritto a parole, e quale modo migliore per farlo se non attraverso la vittoria. Lui è L’inizio di una buona serie di vittorie– ha aggiunto Ramos.

Molto è stato scritto e parlato Ricezione Che il difensore riceverà dalla tribuna del Sanchez Pizjuan. “re Un po’ titubante all’inizioMa l’altro giorno al ricevimento l’ho detto ai miei genitori Lo porto nella tombaPosso morire in pace. “Ho visto l’affetto nel riscaldamento, è quello che serve e poi tutto fila liscio”.

Ramos è stato interrogato Mendelibar e il suo slogan Prima del crollo:Speriamo che sia calmo, speriamo che giochi al massimo livello A poco a poco trova il modo migliore possibile. Sono i primi novanta minuti in tre mesi e anche se fisicamente sto bene, Manca la dinamica della partita. Mi sono sentito molto bene”. Il difensore centrale ha dedicato la vittoria “ai tifosi perché dopo l’inizio che abbiamo avuto se lo meritavano e alla mia gente che mi sostiene nel bene e nel male, ma soprattutto nel male”.