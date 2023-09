Ron si è ritirato dalla Laver Cup per infortunio e ha già un sostituto

ESPNtenis.comLettura: 2 minuti.

Una sconfitta a sorpresa per Ron contro Carballes Baena Il giocatore spagnolo ha ottenuto un grande successo nel primo turno degli US Open, battendo il danese 6-3, 4-6, 6-3, 6-2.

Holger Ron (Danimarca, 20 anni, n. 4 del ranking mondiale), che avrebbe dovuto fare il suo debutto europeo al torneo. Coppa Laver 2023Alla fine ha annunciato il suo ritiro dalla competizione.

Il giovane tennista scandinavo non sarà presente per problemi fisici e lo ha annunciato attraverso i suoi social: Ha aggiunto: “Dato che sono in cura per la schiena, non mi sarà possibile giocare la Laver Cup la prossima settimana. Mi sarebbe piaciuto unirmi alla lotta per riportare la coppa in Europa e sosterrò i miei compagni di squadra da una distanza.” ”

Ron sarà sostituito da un altro tennista che farà il suo debutto con la Nazionale europea: Alejandro Davidovich Fokina. Il 24enne spagnolo è attualmente al 25° posto nella classifica mondiale e ha un record di una vittoria e due sconfitte nella sua partecipazione alla Coppa Davis. In precedenza aveva raggiunto solo il terzo turno agli US Open, il secondo a Cincinnati e la semifinale al Toronto Masters 1000.

accanto a, La Laver Cup ha già quelli selezionati Supplenti. Nella squadra europea ci sarà solo Il francese Arthur Fels (19 anni, n. 44) Mentre nel resto del mondo ci sarà l’americano Christopher Eubanks (27 anni, n. 32) e il canadese Milos Raonic (32 anni, n. 322).

La competizione si svolgerà a Vancouver (Canada) tra venerdì 22 settembre e domenica 24 settembre. Nell’ultima edizione, che si è tenuta a Londra. Roger Federer si ritirò dal tennis e vinse per la prima volta la Laver Cup nel resto del mondo.