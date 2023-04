Solange Pereira, otto volte campionessa spagnola nel miglio e due volte nei 1.500 outdoor, ha annunciato a 33 anni il suo ritiro dall’atletica “con grande gratitudine, mentre le sue ferite si rimarginavano, senza rancore e orgogliosa del lungo percorso che ha fatto vieni qui.”

Nato nel 1989 nella cittadina portoghese di Valica do Minho, Pereira ha iniziato a gareggiare con la Spagna, dopo aver ottenuto la cittadinanza, poco prima di compiere vent’anni, nel 2009.

Nel suo palmares spiccano due campionati in Spagna sui 1500 metri outdoor (2015 e 2017), tre su pista indoor (2015, 2016 e 2017), uno ancora sui 3000 (2022) e otto miglia, sette dal 2012 al 2018 e l’ultima volta nel 2022. Inoltre, ha vinto l’oro della staffetta mista ai Campionati Europei Cross Country di Tilburg 2018 con la squadra formata da Victor Ruiz, Sail Ordonez ed Esther Guerrero, ha vinto due titoli iberoamericani (Trujillo 2018 e La Nucia 2022) e si è classificata decima ai Campionati Mondiali 1500 Londra 2017.

“Caro amico, ti ho incontrato per caso e la vita mi ha reso così simile a te, ora a 33 anni ti saluto. Sono stato un nerd della mia vita e amavo davvero creare melodie, ma non volevo più continuare a mettere più note. “Ti vedo sempre con tanta gratitudine, con ferite in via di guarigione, senza rancore e orgogliosa del mio lungo viaggio qui”, ha detto sui social.

Solange Pereira, la regina del miglio, ha annunciato il suo ritiro dall’atletica. @dipendente

“Sei uno sport molto umile e nobile”, ha detto, “e ho goduto e sofferto nel modo più onesto possibile, lo giuro!”

“Ho vissuto esperienze incredibili, momenti indimenticabili e conosciuto persone meravigliose. Ho anche sofferto e pianto molto. Insomma, ogni cosa nella vita ha il suo ruolo amaro ma con la ‘lambona’ che sono, rimarrò solo dolce perché i graffi che avrebbe potuto farmi se fosse parte del lavoro.