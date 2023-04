UFC 287: Adesanya vs. Pereira, Masvidal vs. Bruciare; Risultati live e round o

Il campionato dei pesi medi UFC sarà in gioco sabato sera quando Alex Pereira difenderà la sua cintura contro Israel Adesanya in una lotta tra i vecchi rivali. Con due vittorie sul ring di kickboxing e una vittoria per TKO al quinto round per aggiudicarsi i titoli nello scontro a UFC 281, Pereira ha superato Adesanya ogni volta. Nonostante questo record, Adesanya ha iniziato come favorito minore. Nella loro ultima partita, Adesanya ha condotto la maggior parte della partita, ma i calci di Pereira alla fine hanno rallentato il vantaggio del nigeriano e una raffica di pugni ha posto fine al regno di “The Last Stylebender”.

La prima delle due vittorie di Pereira è arrivata nella promozione cinese di kickboxing Glory of Heroes, e Adesanya ha sostenuto che i giudici hanno assegnato a Pereira la vittoria nella prima. In un duello di vendetta, Pereira ha eliminato Adesanya. Quindi, a UFC 281, Pereira ha conquistato il campionato dei pesi medi da Adesanya con una vittoria per TKO al quinto round. Questa è stata la prima sconfitta di Adesanya nella divisione dei pesi medi. UFC 287 segnerà la prima difesa del titolo di Pereira.

L’evento co-principale è uno speciale della città natale. Jorge Masvidal di Miami torna in azione, combattendo per la prima volta nel sud della Florida sotto lo stendardo UFC, quando affronta il contendente numero uno Gilbert Burns nei pesi welter. Sebbene Masvidal abbia perso una serie di tre combattimenti consecutivi per il titolo, potrebbe chiudere il quarto con una vittoria su Burns dato che Leon Edwards ora detiene il titolo e i due combattenti hanno una rivalità che risale al 2019.

Guarda i risultati in diretta qui a partire dalle 17:00 e dal Round X della Championship Battle.

Primi combattimenti (15:00, ESPN+, FightPass)

Cinzia Calvillo vs. Lupita Godinez

Ignacio Bahamonds vs. Trey Ogden

Steve Garcia vs. Shayilan Nuerdanbieke

Jacqueline Amorim vs. Sam Hughes

Playoff (17:00, ESPN/ESPN+)

Kelvin Gastelum vs. Chris Curtis

Michelle Watterson Gomez contro Luana Pinheiro

Gerald Meerschaert vs. Joe Perver

Carlo Williams vs. Insegui Sherman

CARTA PRINCIPALE (ESPN + PPV)

Alex Pereira vs. Israele adesanya

Gilbert Burns vs. Jorge Masvidal

Rob Font vs. Adrian Yanez

Kevin Olanda contro Santiago Ponzenebeo

Raul Rosas jr vs. Cristiano Rodríguez