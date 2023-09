Diego Godin vuole vedere Santiago Jimenez all’Atletico Madrid

Omar Flores AldanaLettura: 3 minuti.

Diego Godín ha ammesso che era vicino ad arrivare in Messico con l’America L’ex giocatore uruguaiano di Villarreal e Atletico Madrid ha spiegato i motivi che gli hanno impedito di vestire l’azzurro.

L’ex capitano dei materassi ha indicato che l’attaccante messicano meritava il trasferimento in un club più grande e che gli sarebbe piaciuto vederlo all’Atlético.

Messico – ex capitano della Atletico Madrid, Diego GodinLo ammetto Santi Jimenez In Europa è “indagato da squadre importanti”, anche se lui lo vorrebbe vedere tra le fila.

“Mi piacerebbe vederlo entrare AtletaE’ un ragazzo che sapevo fosse osservato da squadre importanti d’Europa Atletico Madrid Anche lui lo segue. Ha commentato: “Merita di fare questo passo e trasferirsi in un club più grande”. Diego Godinla scelta precedente di UruguayDurante la sua visita a Messico.

Jimenez È uno degli attaccanti più importanti del calcio europeo. L’attaccante è andato in Olanda la scorsa stagione e si è rapidamente guadagnato la reputazione di uno dei migliori attaccanti del paese Eredivisie e il campionato europeo.

Godin rivela che era molto vicino a giocare per l’America. Aspen

Godin Conosce lo stile degli attaccanti messicani, perché coincideva con quello Raúl Jimenez dentro Atletico MadridAnche se ha ammesso di aver perso i contatti.

“Raul è un ragazzino quando è arrivato l’ho accolto a casa mia per un po’, è molto coccolone Atletico MadridMa ha avuto una grande carriera in Inghilterra. Dopo l’infortunio ha ritrovato la sua forma e tutti noi vogliamo che segni di nuovo”. Diego Godin.

Ragioni che lo tenevano lontano dall’America

Diego Godin Stava per diventare un rinforzo di America nel 2022, ma “per motivi burocratici” il suo passaggio al calcio messicano non è stato completato,

Nel 2022 mi chiamò AmericaCredo che all’epoca Solari fosse lì. Per questioni di tempo, per motivi burocratici, ho dovuto firmare ad una certa ora, perché il termine per le qualificazioni ai Mondiali stava per scadere e avevo bisogno di chiudere la squadra, cosa che non è avvenuta. Mentre ero al Mondiale e in Europa, altre squadre hanno indagato su di me, ma neanche questo è successo”. Atletico Madrid E da Nazionale dell’Uruguay.