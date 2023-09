I Red Sox e gli Yankees finiranno insieme nel seminterrato per la prima volta nella “Divisional Era”

Juan Arturo RecioLettura: 4 minuti.

Senza annunciarlo, gli Yankees hanno iniziato un nuovo ciclo nell’organizzazione Secondo Enrique Rojas, gli Yankees hanno davvero gettato la spugna in questa stagione, dando ai loro potenziali clienti una possibilità nella grande squadra.

All’inizio dell’ultimo mese della stagione, i grandi rivali della MLS East si trovano in una posizione in cui raramente finiscono insieme.

All’inizio del 5 settembre Boston Red Sox E Yankees di New York Si trovano in una situazione precaria che sarà difficile, se non impossibile, da superare. Entrambe le squadre si trovano in una situazione molto insolita, non perché non siano mai arrivate lì prima, ma perché raramente si trovano insieme nel seminterrato della loro divisione.

calze rosse È al quarto posto con un punteggio di 72 vittorie e 66 sconfitte, quattro partite dietro Toronto Blue Jays a est Lega americana e 4,5 partite dall’ultimo posto di qualificazione verso la postseason. IL YankeesDa parte loro, hanno un record di 68 vittorie con 69 sconfitte, 7,5 partite dal terzo posto e otto partite dall’ultimo turno preliminare.

Ciò suggerisce che, mentre le due squadre si avvicinano alla fine della loro 140esima partita, le loro possibilità di uscire dalle posizioni in cui si trovano stanno diventando più precarie. Ciò comporta la domanda su quante volte sono stati eliminati. calze rosse E Yankees Come l’ultimo e penultimo della sezione.

I Red Sox e gli Yankees sono diretti per la terza volta e finiscono insieme ultimo nella divisione. SBN digitale

La risposta a questa domanda è relativamente complicata perché nelle due occasioni precedenti in cui entrambe le squadre erano finite ultime in classifica, la classifica divisionale del campionato non esisteva. Tuttavia, non esiste un precedente Yankees E calze rosse.

La prima volta che calze rosse E Yankees Finirono ultimi due nel loro girone, e ciò avvenne nel 1925. A quel tempo non esistevano divisioni di per sé, ma squadre Lega americana e il Lega Nazionale Avevano una tabella delle posizioni e venivano piazzati in base al loro record.

quest’anno, Boston È arrivato ultimo (ottavo) con un record di 47 vittorie e 105 sconfitte, 49,5 partite dietro al primo posto in campionato. Lega americana Già 21 partite Yankeesche ha concluso settimo con un record di 69 vittorie e 85 sconfitte, a 28,5 partite dal primo posto.

La seconda, e anche l’ultima, volta che ciò accadde fu nel 1966, quando nemmeno esistevano divisioni. IL Yankees Erano all’ultimo posto Lega americana Con un punteggio di 70 vittorie e 89 sconfitte, 26,5 partite dietro al primo posto, mentre Boston Ha un record di 72 vittorie e 90 sconfitte, arrivando penultimo e 26 partite Baltimora Oriolesil campione del “Circuito Giovani” ed eventuale vincitore di una gara serie mondiale.

Si prevede che l’anno 2023 sarà solo la terza volta che “Bombardieri del Bronx“e il”dai piedi rossiSi accompagnano in fondo alla classifica, ma per la prima volta, dall’inizio di “”Era della partizioneNel 1969, quando ciò accadde.

