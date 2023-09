Con il numero 1 in tasca, Sabalenka va a prenderne di più a New York

ESPNtennis.comLettura: 3 minuti.

Sabalenka ha mandato Kasatkina agli ottavi di finale degli US Open La vittoria è stata 6-1, 6-3 per il bielorusso, che ha mostrato un livello impressionante.

Aryna Sabalenka (attualmente n. 2 nella classifica WTA) Ha scavalcato Arthur Ashe assicurandosi il duello n. 1 dei quarti di finale, ma non vuole accontentarsi e ha già un duello Attaccante molto importante con Qinwen ZhengQuale Arriva dopo la vittoria su Anas Jaber in due set consecutivi.

Sabalenka va alle semifinali di New York. foto ap

L’imminente numero uno del mondo non ha mai perso più di cinque partite in ogni turno, per non parlare di un set, nella prima settimana degli US Open. Ora è 21-2 negli eventi del Grande Slam in questa stagione. Sta per accedere ai quarti di finale per la terza volta consecutiva agli US Open, dopo aver raggiunto le semifinali nel 2021 e nel 2022. Estenderebbe la sua serie di vittorie consecutive raggiungendo almeno le semifinali a cinque partite importanti (a partire dagli US Open 2022).

Cheng sta chiaramente vivendo il suo miglior Grande Slam da professionista. Tre dei migliori 50 giocatori mandati a casa (Compresa Nadia Podorowska) solo alla sua seconda presenza nel tabellone principale di New York. Classe 2002, è la più giovane cinese a raggiungere i quarti di finale del Campionato di A-League Principale Nel Era aperta. Aspira a diventare la terza del suo paese a raggiungere le semifinali di questo torneo. Dopo Li Na nel 2013 e Peng Shuai nel 2014, Ma deve essere superato Il suo record è di 0-4 contro le prime due (tutte le sconfitte sono state contro Iga Swiatek) nella classifica WTA. Piccola grande sfida.

Tutte le azioni degli US Open possono essere seguite esclusivamente da ESPN e STAR+.