La nazionale peruviana guidata da Reynoso visita il Paraguay all’inizio del sogno dei Mondiali

Il sogno dei Mondiali non inizia nel momento migliore per la squadra peruviana di Juan ReynosoMa nella Nazionale c’è molta fiducia e determinazione per superare questa crisi vittime sensibili Incontra il primo doppio appuntamento di Qualificazioni per i Mondiali 2026.

Il Perù partecipa per la prima volta alle qualificazioni con un gran numero di vittime e grande entusiasmo

Il successore di Ricardo Gareca Contro il Paraguay non potremo contare su giocatori importanti Come Gianluca Lapadula, Christian Cueva, Alexander Kalins, Carlos Zambrano, Edison Flores, Pedro Aquino e Anderson Santamaría, oltre a giovani che si sono guadagnati il ​​posto al Bicolor come Brian Reina e Gilmar Laura.

ad una piaga di infortuni Reynoso ha risposto con un volto gentile e pieno sostegno al suo appellodove sono tanti i giovani promettenti invitati a far parte del necessario ricambio generazionale di cui la Nazionale ha bisogno per andare ai Mondiali del 2026.

Ed è che molti giocatori della cosiddetta spina dorsale del Perù non hanno avuto la continuità necessaria nei loro club, sono stati tormentati da infortuni di recente o il loro ciclo in Bicolor ha già iniziato il conto alla rovescia.

I giocatori adorano Piero Quispe, Joao Grimaldo o Jhamir D’Arrigo avranno sicuramente una possibilità contro il Paraguay per fare il suo debutto e dimostrare di poter giocare con la nazionale ai prossimi Mondiali.

per adesso, Reynoso riprenderà i test contro il ParaguayUndici partite che ha definito le migliori prima della sfida contro i locali di Ciudad del Este.

Come giocherà il Perù contro il Paraguay?

Fatta eccezione per alcuni cambiamenti dell’ultimo minuto, La squadra sarà composta da: Pedro Gallese; Luis Advincula, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trucco; Renato Tapia, Yoshimar Yotun; Andy Polo, Andre Carrillo, Christopher Gonzalez, Paulo Guerrero.

sul marciapiede davanti, Il Paraguay di Guillermo Barros Schelotto vuole partire con il piede giusto Sulla strada del ritorno verso la finale della Coppa del Mondo, non ci sarebbe niente di meglio che battere un concorrente diretto come il Perù, che non batteva da quasi 9 anni.

Ha molto talento, però Albiroja ha avuto difficoltà a competere negli ultimi anni Contro il Perù toccherà a loro dimostrare se sono in grado di tornare alle origini, ovvero tornare ad essere una squadra aggressiva e determinata, difficilmente risolvibile contro tutti i vicini del continente.