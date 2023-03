CONCACAF Nations League: L’Honduras giocherà con il Canada senza Albert Ellis

si occupa dell’attaccante che si divincola Stade de Brest della Ligue 1 dalla Francia, Alberto Ellis. Secondo una dichiarazione della Federazione honduregna, il motivo per cui al calciatore non è stato permesso di fare un viaggio nel paese di Maple Leaf è a causa della sua natura fuori dal campo.

Albert Ellis ha perso la green card, ovvero la carta di residenza permanente degli Stati Uniti, che è uno dei requisiti richiesti dal governo canadese per entrare nel suo Paese.

Il 27enne attaccante è riuscito a ottenere un visto per visita speciale negli Stati Uniti a cui ha allegato una foto della sua carta verde mancante, ma ha detto che i documenti non erano stati approvati per viaggiare con i colleghi sul suolo canadese.

L’Honduras è primo nel Gruppo C della Lega A nel suddetto torneo con due vittorie e una sconfitta. Condivide un settore con gli stessi canadesi e con Curacao.

Contro quelli capitanati da John Herdman, i Katrakos si giocano il posto nella Gold Cup 2023 e, in caso di vittoria, eventualmente la qualificazione per le Final Four.

Alberth Ellis aggiunge 12 didascalie in 57 partite per la nazionale dell’Honduras; Da notare che in questa edizione della CONCACAF Nations League non hanno ancora giocato una sola partita.