Bolivia – Brasile in diretta | Qualificazioni sudamericane 2022

oh buona notte Bolivia e Brasile Termina la loro partecipazione Qualificazioni sudamericane Per il Mondiale con una partita in cui nessuna delle due squadre gioca niente. Il Canarinha Più di una valutazione per Qatar E il Bolivia Era molto lontano dall’essere in grado di lottare anche per i playoff. Ma i calendari devono essere controllati fino all’ultima partita e qui vediamo uno dei migliori candidati a vincere il titolo Coppa del MondoChi vuole farsi strada verso il torneo puro.

In Brasile oggi non avremo VinicioPubblicato da Titiche è già tornato ad allenarsi con Real Madrid. Ma ci saranno tutti per garantire una grande serata calcistica. In Bolivia che è stato battuto lo scorso giorno Colombiavolendo fare una buona finale casalinga contro il grande dominatore della classifica sudamericana.

La partita non ha in palio niente, ma ogni volta che si suonano gli inni nazionali i giocatori vogliono difendere i propri colori e la propria maglia come se stessero giocando per un titolo, quindi siamo sicuri di avere la tensione, i gol e tanto altro da dire. Non dormire perché la notte in Sud America è calda. Iniziamo.