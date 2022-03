MotoGP 2022 – Gran Premio Moto d’Indonesia in diretta

Guarda la narrazione completa

Giornate molto belle! Eccoci in diretta per il secondo Gran Premio della stagione MotoGP 2022. Questo evento si svolgerà a IndonesiaDove il campionato non retrocesse da almeno 25 anni.

Il circuito di Mandalika condurrà un test ridotto a 20 giri. Ricordiamoci che era all’inizio del 27. La grande novità in questo momento è quella Marc Marquez ha avuto un incidente durante il riscaldamento. L’ottavo campione non ha avuto un buon sabato (due incidenti nel primo quarto) e le cose sono peggiorate questa domenica…prima della gara.

La faccia della moneta è rappresentata da Fabio Quartararoche è risorto dalle sue ceneri. In Qatar ha sofferto molto, ma sull’isola di Lombok è tornato quello di prima. Era già stato avvisato venerdì. E il giorno dopo è stato il più veloce: ha ottenuto una pole preziosa che gli dà molto morale. Il pilota Yamaha, l’attuale campione della classe Queen, si vede abbastanza velocemente. È il favorito per la vittoria di oggi.

Da dietro, in questo Gran Premio d’Indonesia ci sarà una Ducati… ma non della squadra ufficiale. Jorge Martin (secondo) e Johann Zarco (terzo), di Pramac, sono fiduciosi di avere le loro possibilità di vincere. Il madrileno si vede con le sue scelte. “Lotteremo per vincere”Notando la piena ambizione.

Dovremo anche essere attenti a ciò che possono fare Brad LeganteIl capo straordinario Enea Bastianini e Pecco Bagnaia. Tre piloti minacciano di sorprendere quelli in prima fila in griglia.

A priori, i favoriti di oggi sono i piloti Yamaha e Ducati. Nessuno dei due fionda (Sabato è disastroso per loro, inoltre, il riscaldamento di Mark è avvenuto il giorno dopo), né suzuki Sembra che estrarranno petrolio nel paese asiatico. Si Certamente , Alessio Piove (la cui bici ha bruciato orribilmente nelle FP4) è chiaramente migliore di Giovanna Raines (18).

Senza ulteriori indugi, ti diremo cosa sta succedendo sulla pista Mandalika. Ricorda: questo inizia alle 8:00 del mattino. Speedway ridotto a 20 giri. Stiamo iniziando!