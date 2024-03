Manchester City e Arsenal si affrontano nella Premier League inglese

Manchester City ricevere Arsenale Domenica 31 marzo, il 30, all'Etihad Stadium premier League. Si può tentare un incontro Vivi secondo esso stella+ (per il Sudamerica) Alle 12:30 (Argentina, URU, CHI) e alle 10:30 (COL, PER, ECU).

Qual è l'importanza di questo confronto nella Premier League inglese?

Questa partita all'Etihad Stadium sarà decisiva nella lotta per il titolo della Premier League inglese. La squadra di Mikel Arteta è in testa al Liverpool per differenza reti, mentre la squadra di Pep Guardiola è a un solo punto di distanza.

Anche se ci sono molti punti in palio, una vittoria in questa partita per entrambe le squadre servirà da stimolo morale nella fase finale della stagione.

Giocatori da tenere d'occhio Manchester City vs. Arsenale

Entrambe le squadre hanno giocatori di livello mondiale, ma hanno alcuni giocatori che saranno decisivi per il risultato. Nel caso della città, lo sono Erling Haaland E Kevin De Bruyne. Se norvegese e belga troveranno spazio e trascorreranno una buona giornata, saranno fondamentali per lo sviluppo della partita e il City aggiungerà tre giocatori.

Per questa parte, Riso Declan È responsabile della gestione dell'intero centrocampo della squadra di Arteta. aggiunto, Kai Havertz Saranno la punta della lancia per ferire i loro rivali e segnare punti dalla loro visita ad Al-Ittihad.

Ecco come arrivano le squadre

Il Manchester City arriva dopo un pareggio con il Liverpool, eliminando il Copenhagen in Champions League e battendo il Newcastle nei quarti di finale della FA Cup.

L'Arsenal ha ottenuto due vittorie consecutive in Premier League e ha raggiunto i quarti di finale di Champions League, lasciando il Porto sulla strada.

Precedente ultimo

L'ultima volta che hanno giocato è stato l'8 ottobre allo stadio di Wembley, con la vittoria dell'Arsenal per 1-0. L'ultima partita all'Etihad Stadium è stata una vittoria per 4-1 per il City il 26 aprile.

Quando giocano: data, ora e diretta TV

Partita tra Manchester City e Arsenal Può essere vissuto in diretta su Star+ in tutto il Sud America. Si giocherà domenica 30 marzo alle 12:30 (Argentina, Ouro, Cile) e 10:30 (Colonia, Perù, ECU).