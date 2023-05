Haaland mostra il “vergognoso videogioco” a cui sta giocando per disconnettersi

HQualche tempo fa, Haaland ha sorpreso la stampa in un’intervista sottolineando che non ci avrebbe parlato del suo videogioco preferito, perché si sentiva timido. Quando si pensa al “9” norvegese, probabilmente ci si aspetterebbe che il suo gioco preferito sia FIFA, o anche solo uno dei combattimenti.

Tuttavia, è stato lo stesso attaccante del Manchester City a pubblicare una sua foto mentre si godeva la partita sui suoi social network. Questo non è niente di più e niente di meno che Minecraft, e sembra che ami giocarci con i suoi amici.

La partita è quasi passata

Nel post possiamo vedere una foto scattata da tutti coloro che volevano spendere Minecraft. In quale Il personaggio norvegese appare in armatura di diamanti con i suoi compagni di avventura e l’hashtag “squadra”.

I quattro, pesantemente armati, stanno per impossessarsi del portale “End”, l’area di gioco in cui si trova il drago. Che devi sconfiggerlo per completare ufficialmente l’avventura (anche se continui dopo).

e che alla fine, Halland22 anni, Divertiti a costruire la tua casa in Minecraft, con i tuoi amici, Per staccare dalla stressante vita reale, in cui è uno dei migliori attaccanti del mondo.