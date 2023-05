Eikon di Final Fantasy XVI è nato grazie al teaser Tokyo Game Show del loro prodotto – Final Fantasy XVI

Naoki Yoshida ha avuto un momento molto difficile per navigare tra gli spalti, quindi ha immaginato di diventare una creatura potente in grado di attraversare il complesso in due passi.

Mentre è vero che i fan di Final Fantasy hanno familiarità con l’uso di potenti evocazioni in combattimento, si scopre Fantasia finale 16 È preferibile introdurre queste creature attraverso il cosiddetto icona. nonostante Square Enix guardava al passato Per sviluppare il titolo più ambizioso dell’intero franchise, si scopre che l’implementazione di Eikon è nata come risultato L’esperimento di Naoki Yoshidaprodotto di consegna.

Secondo un’intervista con giocatore Il Tokyo Game Show 2014 è stato il più complesso per un produttore di Final Fantasy XVI, poiché ha incontrato varie difficoltà nel navigare tra grandi folle per raggiungere gli spalti dove doveva svolgere compiti promozionali. “Ho guardato in alto e Square Enix ha trovato questi giganteschi Chocobo e Moogle che fluttuavano in giro”, ha detto nella chat. “Lo guardo e penso, se fossi così grande, Può trasformarmi in un Eikon. Tutti possono vedermi, impazziranno e scapperanno. Posso fare due passi e sarò sul podio. Quanto è facile?

“Ho pensato che sarebbe stata una buona idea per un gioco: se mi fai trasformare in Eikon, allora puoi contare per me La storia, la storia di Eikon, e poi puoi imparare dalle loro lotte e da ciò che li spinge “, aggiunge Yoshida. Ci sono voluti diversi mesi prima che un produttore vedesse l’opportunità di utilizzare l’idea in Final Fantasy XVI, e c’è un po’ meno di resta un mese ai giocatori per testare la loro visione.Per concludere questa parte dell’intervista, Yoshida aggiunge con una risata: “Solo per essere chiari, non voglio diventare un Ifrit e bruciare tutti i fan. “

Prime impressioni su Final Fantasy XVI

I fan della saga potranno poi assistere al combattimento tra le Icones 22 giugno, che è stata fissata come data di uscita della puntata di Square Enix. E nonostante manchino ancora poche settimane alla premiere, da 3DJuegos garantiamo che la community avrà buoni motivi per essere entusiasta della prossima avventura di Clive, perché ve l’abbiamo già raccontato nel nostro Prime impressioni su Final Fantasy XVI che esso Un gioco trasformativo nel franchise.

nei giochi 3D | I creatori di Final Fantasy XVI sono così convinti di aver fatto così bene che non vedono la necessità di una patch di uscita