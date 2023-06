Gli Yankees hanno inserito Aaron Judge nell’elenco dei disabili da 10 giorni con un infortunio al dito del piede

Enrico RojasESPN Digital Senior WriterLettura: 3 minuti.

NEW YORK – Per la seconda volta in questa stagione, il I New York Yankees dovranno giocare senza Aaron Judge.

New York City ha inserito la sua superstar nell’elenco dei disabili con una commozione cerebrale e una distorsione ai legamenti dell’alluce destro, è stato annunciato mercoledì.

Il giudice non ha fratture o fratture al dito del piede, secondo il medico di squadra Dr. Christopher Ahmed.

“La cosa più importante in questo momento è cercare di eliminare l’infiammazione”, ha dichiarato il direttore tecnico Aaron Boone. “Ha fatto dei miglioramenti, ma ora vedremo dove sarà nei prossimi giorni e poi tra una settimana. Ma la cosa più importante è eliminare l’infiammazione”. “Penso che sicuramente sarebbe potuta andare peggio. Spero che fosse dalla parte più corta delle cose.”

Il giudice si è infortunato durante una presa e ha colpito la recinzione dello stadio sabato contro i Los Angeles Dodgers e da allora non ha più giocato.

Ha anche trascorso un po ‘di tempo nell’elenco dei disabili all’inizio di questa stagione con un tendine del ginocchio destro teso. Quando era in buona salute, Judge ha messo ancora una volta numeri da MVP, colpendo .291/.404/.674 con 19 fuoricampo e 2.2 bWAR in 49 partite.

I test di profondità sono in corso anche a New York.

Nestor Cortes sarà inserito nell’elenco dei disabili con un infortunio alla spalla sinistra. Boone ha dichiarato che Curtis ha avuto problemi a recuperare tra le partenze. Dovrebbe saltare almeno due partenze.

Cortés ha un’ERA di 5,16 in 11 partenze, segnando 59 strikeout in 59⅓ inning lanciati.

Per sostituire Curtis, New York ha chiamato Randy Vasquez dal Triple-A. Il destro ha esordito in major league il 26 maggio contro i San Diego Padres, concedendo 2 run in 4 inning lanciati.

Inoltre, al lanciatore Ryan Weber è stato diagnosticato un ceppo UCL e inserito nell’elenco dei disabili da 60 giorni. Il 32enne destro ha giocato da titolare in otto partite in questa stagione, registrando un’ERA di 3,14 in 14 inning lanciati.

Con una mossa di elenco correlata, gli Yankees hanno chiamato l’outfielder Billy McKinney.