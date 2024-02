USA Basketball assume assistenti allenatori per Tebow, Lawson e Taylor

USA Basketball ha annunciato martedì che Mike Thibault, Kara Lawson e Joni Taylor fungeranno da assistenti allenatori per la squadra nazionale femminile di USA Basketball che cercherà una medaglia d'oro quest'estate alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Gli assistenti, che lavoreranno sotto la supervisione dell'allenatore Cheryl Reeve, sono stati selezionati dal Comitato della squadra nazionale femminile di pallacanestro USA e rappresentano lo stesso staff che ha aiutato il Team USA a vincere la medaglia d'oro alla Coppa del Mondo FIBA ​​2022 in Australia.

L'allenatore della Duke Kara Lawson grida alla sua squadra durante la seconda metà di una partita di basket del college NCAA contro UConn nel torneo Phil Knight Legacy il 25 novembre 2022 a Portland, Oregon. Foto AP/Rick Baumer

“Dopo aver vinto l'oro a Sydney, è emozionante avere Mike, Kara e Joni ancora una volta insieme a Cheryl e alla squadra nazionale femminile statunitense per i Giochi Olimpici di Parigi 2024”, ha dichiarato in una nota il CEO di USA Basketball Jim Tully. “Il nostro staff ha decenni di esperienza come allenatore e non vedo l’ora di vederli guidare la nostra squadra femminile verso l’obiettivo di vincere l’ottava medaglia d’oro olimpica consecutiva”.

Tebow, assistente della squadra olimpica del 2008, è l'allenatore più vincente nella storia della WNBA. Si è ritirato nel 2022 e attualmente ricopre il ruolo di direttore generale dei Washington Mystics. Nel frattempo, Lawson e Taylor stanno attualmente allenando a livello universitario rispettivamente alla Duke e alla Texas A&M.

Lawson è stato medaglia d'oro olimpica nel 2008 con il Team USA e ha allenato la squadra 3×3 statunitense fino alla medaglia d'oro olimpica a Tokyo. Taylor ha guidato la squadra nazionale femminile U19 degli Stati Uniti del 2023 alla medaglia d'oro lo scorso anno ai Mondiali U19.

Dopo essersi qualificata per Parigi 2024 vincendo la medaglia d'oro della Coppa del Mondo 2022, la squadra degli Stati Uniti cercherà l'ottava medaglia d'oro olimpica consecutiva e l'11° posto assoluto. La lista delle squadre sarà resa nota nei prossimi mesi.