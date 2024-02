Max Verstappen sta già lavorando con la RB20, la nuova vettura vincitrice della Coppa del Mondo della Red Bull

AChe cosa Toro Rosso Non presenterà nemmeno ufficialmente la sua nuova macchina Giovedì 15 febbraioDue giorni fa, in concomitanza con il lancio della Ferrari e della sua SF-24, la casa austriaca ha messo la vettura sulla strada giusta. Preferisco verificare nuovamente la corona dentro Coppa del Mondo di Formula 1: Lui RB20. con Max Verstappen Al volante e senza Il ceco Perez Al momento ha dato i primi “segnali” della prossima stagione.

I primi chilometri dell'auto che vi guiderà Max Verstappen E Sergio “Chico” Perez Si è concluso questa mattina in Circuito di Silverstone In uno dei Giornata di riprese Quali squadre di Formula 1 potranno implementare e quali ci lavoreranno Assicurarsi che tutti i sistemi del veicolo funzionino Bene, rompi il motore prima di inviarci l'auto i due mari Per la prima Test pre-campionato.

Verstappen guida sotto la pioggia

Toro Rosso Da allora non è più stato nascosto molto Sulle reti circolano numerosi video e screenshot della nuova vettura Sebbene non siano visibili tutti i dettagli dell'auto Ancora favorito per il titolo.

Naturalmente, questo è apprezzato Max Verstappen è responsabile di “battezzare” l'auto E da allora il tempo non è stato più bello È apparsa la pioggia Il giorno dei test a Silverstone.

Oltre a queste prime immagini, Red Bull RB20 Si presenterà in tutto il suo splendore tra due giorni e lo sarà Un'altra big band per mostrare il proprio candidato. E poi, sarà il momento della verità, per vedere in pista il frutto del lavoro invernale Test preparatorio del Bahreinche inizierà successivamente 29 febbraio Continuerà fino ad oggi 2 marzo.