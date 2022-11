L’Italia parte con 3 barche di emigranti, il 4° va in Corsica

Una nave di salvataggio per migranti si è diretta mercoledì verso l’isola francese della Corsica nella speranza che la Francia offra un porto sicuro ai suoi 234 passeggeri, ha affermato il gruppo umanitario europeo che la gestisce dopo che l’Italia ha accettato con riluttanza di sbarcare sul suolo italiano. Altre tre barche.

La Francia deve ancora offrire pubblicamente un porto alla Ocean Viking, ma la nave battente bandiera norvegese spera che lo farà prima o poi, ha affermato il portavoce di SOS Méditerranée Francesco Crezzo. Il sindaco di Marsiglia ha detto che la città portuale li accoglierà.

Il primo ministro italiano Giorgia Meloni si è fatto avanti martedì pomeriggio e ha rilasciato una dichiarazione in cui ringrazia la Francia per aver accettato l’Ocean Viking, spingendo l’azione italiana alla radio pubblica francese mercoledì.

Il portavoce del governo francese Olivier Veran ha detto a France Info che l’Ocean Viking “avrebbe dovuto essere ricevuto in Italia” perché si trovava nelle acque territoriali italiane, aggiungendo che il rifiuto italiano di consentire lo sbarco dei passeggeri era “inaccettabile”.

Poiché l’Italia è il maggior beneficiario del Sistema di Solidarietà Sociale Finanziaria, ha chiesto che “l’Italia faccia la sua parte e rispetti i suoi obblighi europei”.

Nella notte di martedì, i restanti passeggeri di altre tre navi umanitarie, inizialmente negate dall’Italia, erano sbarcati nei porti italiani. Infine, Humanity 1, operata dal team SOS Humanity, ha sbarcato i suoi 35 passeggeri nel porto siciliano di Catania.

Inizialmente non è stata fornita alcuna spiegazione per il cambio di posizione dell’Italia, sebbene esperti legali e gruppi umanitari abbiano affermato che secondo il diritto marittimo tutte le persone trovate in mare in situazioni di emergenza hanno il diritto di accedere al porto sicuro più vicino. Possono chiedere asilo.

Il nuovo governo di estrema destra di Meloni inizialmente ha consentito lo sbarco solo ai migranti ritenuti “vulnerabili”, con l’intenzione di rimandare in mare il resto. Ma le due navi attraccate a Catania, la Humanity 1 e la Geo Berents, si rifiutarono di salpare.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha approvato le misure, affermando che i paesi in cui sono registrate le navi umanitarie sono responsabili della fornitura di un porto sicuro, non l’Italia. Tuttavia, i gruppi di beneficenza hanno affermato che la mossa era una chiara violazione del diritto marittimo e alcuni avevano intrapreso un’azione legale contro il governo.

“Siamo sollevati dal fatto che le persone siano riuscite a sbarcare e che tutti coloro che sono stati salvati dalle emergenze in mare siano stati finalmente trasferiti in salvo in conformità con la legge sul mare”, ha affermato Dill Rummenhol, responsabile delle operazioni di Humanity 1. “Tuttavia, siamo sconvolti dal palese disprezzo delle autorità italiane per la legge ei diritti umani”.

Oggetti Meloni. “È necessario continuare questa linea di cooperazione europea con i Paesi più trasparenti per trovare una soluzione condivisa”, ha affermato in un comunicato che ha anticipato la decisione francese di aprire i suoi porti a Ocean Viking.

“L’emergenza immigrazione è un problema europeo che deve essere risolto nel pieno rispetto dei diritti umani e dei principi di legittimità”, ha affermato.

Il sindaco di Marsiglia Benoit Payon ha esortato il governo francese ad aprire un porto per Ocean Viking, dicendo che la sua città accetterebbe volentieri i migranti.

“Evasi vichinghi dell’oceano, bambini, donne e uomini da salvare”, ha twittato.

“La Francia ha urgente bisogno di aprire un porto e assumersi le proprie responsabilità”, ha detto Bayan. “Marsiglia, fedele alla sua storia, è pronta.”

Sylvie Corbett riferisce da Parigi.