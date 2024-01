Nuovi fondi renderanno più semplice investire in Bitcoin

Quasi una dozzina di nuovi fondi bitcoin hanno iniziato a essere negoziati sui mercati azionari statunitensi per la prima volta giovedì, fornendo un maggiore accesso alla criptovaluta per gli investitori di tutti i giorni.

I nuovi fondi negoziati in borsa, o ETF, forniscono agli investitori asset che seguono da vicino il prezzo del bitcoin.

Mercoledì sera la SEC ha approvato 11 fondi di asset manager tra cui Blackrock, Invesco e Fidelity. L’ondata di approvazioni potrebbe funzionare a loro vantaggio poiché i gestori di fondi cercano di attirare gli investitori competendo sulle commissioni.

Oltre ad essere una vittoria per i gestori di fondi, le approvazioni rappresentano anche una vittoria per l'industria delle criptovalute, che ne aveva bisogno dopo quasi due anni di turbolenze, compreso il fallimento di diverse società di criptovalute, in particolare FTX nel novembre 2022.

Tuttavia, l'approvazione della SEC è stata, nella migliore delle ipotesi, tiepida. Gary Gensler, capo dell'agenzia, ha più volte affermato che le criptovalute necessitano di maggiore regolamentazione e protezione degli investitori.

“Gli investitori dovrebbero prestare attenzione alla miriade di rischi associati al Bitcoin e ai prodotti il ​​cui valore è legato alle criptovalute”, ha sottolineato Gensler.

Tuttavia, il via libera normativo era atteso da diversi mesi e il prezzo del Bitcoin è aumentato di quasi il 70% da ottobre a causa della convinzione che gli ETF Bitcoin porteranno a una maggiore domanda per la criptovaluta.

Il Bitcoin è aumentato del 2% nelle prime negoziazioni di giovedì e il trading di nuovi ETF è stato contrastato.

Alcuni analisti ritengono che gli ETF potrebbero aiutare a stabilizzare i prezzi delle criptovalute espandendone l’uso e il potenziale pubblico. Ma molti temono ancora che gli ETF Bitcoin presentino troppi rischi e volatilità per i conti pensionistici americani.

“La famigerata volatilità dei prezzi di Bitcoin, combinata con i suoi valori volatili rispetto ad altre stablecoin e criptovalute, potrebbe esporre gli investitori tradizionali a una serie di rischi di investimento meno noti”, ha affermato Yiannis Gioukas, direttore senior di Moody's Analytics.