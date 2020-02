Coronavirus, Siclari (FI): “Serve coraggio: applicare soluzioni drastiche nelle città, quarantena per chi entra in Italia”

REGGO CALABRIA – «Coronavirus? Oggi è diverso da ieri. Serve coraggio per adottare misure drastiche per almeno 2 mesi. L’emergenza è approdata in Italia ed è segnata dalla presenza di casi di trasmissione secondaria dell’infezione, come quelli rilevati in Lombardia». Per il senatore forzista Marco Sicalri la «quarantena deve essere obbligatoria per diversi casi, per esempio: tutti coloro che sono entrati in contatto con il 38enne italiano, tutti coloro che stanno rientrando dalla Cina, tutti coloro che negli ultimi 15 giorni sono rientrati dalla Cina e tutti coloro che arrivano dall’Africa. Urge rendere obbligatorio in aereo, sulle navi, in treno, il questionario, sul quale ho lavorato personalmente, per conoscere prima che arrivino in Europa ed in Italia, lo stato di salute, come e dove hanno trascorso gli ultimi 30 giorni tutti i viaggiatori (se cono stati Cina o a contatto con viaggiatori andati in Cina come accaduto al 38 enne italiano e al giovane tedesco in Germania) per identificare eventuale soggetto a rischio», ha concluso il senatore Siclari.