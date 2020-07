Il deputato Carè incontra gli assessori regionali Talarico e Orsomarso: “La Calabria deve ripartire”

CATANZARO – Si è svolto alla Cittadella regionale, in un clima di serena partecipazione, un incontro tra il deputato di Italia Viva, Nicola Carè, l’assessore al bilancio e politiche del personale, Francesco Talarico, e l’assessore al lavoro, sviluppo economico e turismo, Fausto Orsomarso.

“La collaborazione istituzionale tra le varie forze politiche – è emerso nell’incontro – è condizione necessaria per riaccendere i riflettori sulla Calabria e mettere in rete una programmazione che possa realmente incidere in termini di sviluppo economico e sociale”.

“La Calabria – si è precisato – deve guardare al suo interno, alle sue innumerevoli risorse, rimaste ancora inespresse, e attivare percorsi virtuosi che favoriscano processi di internazionalizzazione grazie anche al prezioso apporto dei calabresi che vivono al di fuori dei confini regionali. Capitalizzare le migliori competenze e metterle al servizio del territorio calabrese è condizione irrinunciabile, a maggior ragione in un periodo in cui l’emergenza sanitaria ha messo in ginocchio l’economia e rende indispensabili nuove opportunità di crescita e sviluppo. E proprio partendo da questo periodo particolarmente critico, è opportuno comprendere che invertire la rotta significa puntare sul Mezzogiorno e sulla Calabria”.