Regionali, domani Carlo Guccione (PD) a San Lucido

SAN LUCIDO – Nuova tappa del tour elettorale di Carlo Guccione, candidato al consiglio regionale della Calabria per il Partito Democratico a sostegno di Pippo Callipo governatore. Prossimo appuntamento a San Lucido. Giovedì 16 gennaio, alle ore 17.30, Carlo Guccione incontrerà i cittadini presso il Polifunzionale (Via Filippo Giuliani) insieme al presidente della Provincia Franco Iacucci, al consigliere comunale Francesco Sgroi e al segretario di Circolo del Pd di San Lucido Francesco Scarlato.

“La partita è aperta e dobbiamo combattere questa battaglia. Una battaglia di liberazione da una destra sempre più pericolosa. Non dimentichiamo, infatti, che il vero obiettivo di Salvini e della Lega non è quello di governare la Calabria, ma di drenare le risorse verso altri interessi a spese dei calabresi. Altro che riscatto della Calabria – ha affermato Carlo Guccione – visto che per anni ha contribuito ad affossare il Mezzogiorno. Ci sono nomi di candidati nella Lega in Calabria che definire borderline è dire poco e siamo convinti che prima o poi tutto verrà fuori. Speriamo solo non sia troppo tardi per la Calabria e per i calabresi. Ci riferiamo a profili culturali e identitari spericolati, decisamente sprezzanti delle regole del gioco, perfettamente in linea con lo spirito del Carroccio nazionale che fa dell’egoismo e della visione miope e utilitaristica l’unica missione della politica”.