Riflettori puntati sulla leadership della comunità dell’Africa australe alla settimana dell’Angola

Il 17 agosto i capi di Stato e di governo dei 16 Paesi che compongono il gruppo hanno discusso a Luanda di temi come la pace e la sicurezza nella regione.

Hanno anche valutato i progressi nell’industrializzazione e nell’integrazione e le possibili azioni per sviluppare il capitale umano della regione, con oltre 360 ​​milioni di abitanti, il 75 per cento dei quali sono giovani.

Il Presidente dell’Angola, João Lourenco, ha apprezzato l’incontro come favorevole e ha evidenziato il grande consenso esistente tra i membri della SADC, sulla necessità di lavorare insieme per una zona industriale più pacifica, inclusiva e competitiva, con una presenza umana nella regione. Centro strategico.

Durante il vertice si è convenuto di continuare a lavorare per trovare il miglior percorso verso la pace nella parte orientale della RDC, in stretto coordinamento e consultazione con altri attori coinvolti nel processo.

A questo proposito, i membri del blocco hanno deciso di schierare le forze della SADC Reinforced Brigade per un periodo di 12 mesi, con l’obiettivo di aiutare il Paese a trovare percorsi più rapidi verso la stabilità.

Altre decisioni hanno riguardato la fissazione del mese di ottobre come termine ultimo per l’inizio delle operazioni del Centro per le operazioni di emergenza umanitaria della Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe, che ha sede in Mozambico.

Allo stesso modo, è stata approvata e firmata la Dichiarazione sull’azione accelerata per porre fine all’AIDS nella regione entro il 2030, una delle principali minacce alla salute pubblica in questi paesi.

L’incontro si è concluso con l’approvazione del Piano regolatore regionale del gas per il periodo 2023-2038, quale programma di investimenti in infrastrutture per facilitare l’uso coordinato delle risorse di gas naturale nella regione, e ha indicato che i progressi nella sua attuazione saranno annunciati ogni due anni.

Inoltre, la comunità ha concordato e firmato il Protocollo della Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe sull’occupazione e il lavoro che, tra l’altro, stabilisce un quadro strategico per la cooperazione regionale in materia.

L’Angola è stata selezionata come candidata della Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe per assumere la presidenza dell’Unione africana nel 2025, anno in cui celebra il cinquantesimo anniversario della sua indipendenza nazionale; Il motivo della sua gratitudine è Lourenco.

ro/kg