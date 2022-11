Risparmia sull’abbonamento annuale con uno sconto del 25%.

Alcune date sono importanti quanto quelle per Venerdì neroPoi andremo avanti per ottenere le migliori offerte. Sony ne è consapevole e ha annunciato l’arrivo di una promozione in sconto per PlayStation Plus.

Ed è che il servizio di abbonamento di Sony è disponibile per noi con uno sconto del 25% sul suo abbonamento annuale, applicabile a Livelli base, aggiuntivi e premium. È già stato annunciato, ma non sarà efficace fino a venerdì 18 novembre e rimarrà attivo fino al 28 novembre.

lui è La promozione si applica sia agli utenti nuovi che a quelli attivi, che potenzia il tuo piano esistente con uno sconto del 25% e sale al livello Plus o Premium. Pertanto, le probabilità che rimangono sul tavolo sono le seguenti:

PlayStation Plus Essenziale : Include giochi mensili gratuiti, la possibilità di giocare in modalità multiplayer online, sconti sul PS Store, spazio di archiviazione nel cloud, Share Play e la collezione PlayStation Plus su PS5. Il prezzo sale da 59,99€ per 12 mesi a 44,99€.

PlayStation Plus extra : Tutto quanto sopra più 400 giochi PS5 e PS4 scaricabili, sia esclusivi che di terze parti. Il prezzo sale da 99,99€ per 12 mesi a 74,99€.

PlayStation Plus Premium: Tutto quanto sopra più prove a tempo limitato e accesso al nostro catalogo legacy di PS1, PS2, PS3, PSP e cloud gaming. Il prezzo sale da 119,99€ per 12 mesi a 89,99€

Infine, se hai dei dubbi, puoi provare PlayStation Plus Completamente gratis entro sette giorni. Naturalmente, non sarai in grado di farlo se sei un abbonato esistente alla piattaforma, quindi tienilo a mente.