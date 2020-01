Spazio Domenico Romeo: “In partenza il Master biennale di specializzazione in Criminologia e Scienze Forensi”

È sulla griglia di partenza il Master biennale di specializzazione in Criminologia e Scienze Forensi. A partire da fine mese Gennaio 2020 , per la sesta volta, si accenderanno i motori di un evento davvero unico per formazione, assetto, strutturazione, capillare e selezionata scelta dei docenti. Il Master, che si avvalerà di lezioni tenute nella sede di Lamezia Terme , mira alla preparazione di una figura professionale che, a seguito della laurea di base, possa operare nel proprio settore con competenze teorico-pratiche di livello superiore. A titolo di esemplificativo:

• nelle scuole (attraverso progetti innovativi di prevenzione, inclusione e riabilitazione), in ambito minorile, penitenziario, giudiziario, nell’investigazione privata, presso centri antiviolenza, centri riabilitativi, centri che si occupano di marginalità sociale e situazioni di disagio psicosociale.

• Obiettivo principale è quello di stimolare la creazione di figure capaci di fare da collante fra il settore pubblico e privato. Il Master prevede un approfondimento della gestione del Marketing per entrare sul mercato del lavoro.

Il prof. Sergio Caruso, psicologo, criminologo, Direttore Scientifico del Master, spiega :”a nome di tutti i colleghi sono lieto che insieme alla Presidente, dottoressa Graziella Mazza, siamo riusciti a creare un polo di formazione per la nostra terra. La nostra soddisfazione più grande ? La stima di tanti corsisti provenienti non solo dalla Calabria, ma anche da altre Regioni italiane”. Per iscrizioni e informazioni è possibile, pertanto, inoltrare una mail all’indirizzo criminologiacalabria@gmail.com o telefonare al numero di cellulare 389.4817204.