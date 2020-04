Spazio Domenico Romeo: “Torneremo ad abbracciarci”

Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Pirlo a S. Siro mentre bacia la maglia. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Bagnato e Catanese allo spareggio di Perugia contro la Virescit. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Taibi contro l’Udinese. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Zampaglione alla Palmese. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Barreto contro l’Empoli. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Piga contro il Rende. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Liotti alla Ternana. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Cirillo alla Roma. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Kallon contro la Juve. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Guerra a Pozzuoli. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Perrotta all’ Ancona. Torneremo ad abbracciarci, come ai gol di Pianca e Rosaclelio al Bangor City. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Cozza all’Atalanta allo spareggio di Bergamo. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Toscano alla Reggiana. Torneremo ad abbracciarci, come ai gol di Snidaro e Mingrone al Nuneaton Town. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Zanchetta al Verona. Torneremo ad abbracciarci, come dopo la rabona di Paciocco contro la Triestina. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Causio al Mantova. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Di Michele contro il Milan. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Nakamura contro la Dinamo Zagabria. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Sonetti al Brescia. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Vallongo alla Spal. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Pasino al Genoa. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Aglietti ad Avellino. Torneremo ad abbracciarci, come alla doppietta di Dionigi al Parma. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Savoldi al Napoli. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Brienza alla Sampdoria. Torneremo ad abbracciarci, come ai gol di Simonini, Scienza, Porcino e Balistreri al Messina. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Amoruso al Treviso. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Possanzini all’Inter. Torneremo ad abbracciarci, come ai gol di Camozzi e Mariotto al Cosenza. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Reggi alla Fiorentina. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Ungaro al Monopoli. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Stellone al Bologna. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Bercarich al Siracusa. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Strambelli al Catania. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Bercich al Trapani. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Lunerti al Cagliari. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Corazza al Catanzaro. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Onorato al Campobasso. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Bellomo al Potenza. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Korostolev al Lecce. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Reginaldo alla Sicula Leonzio. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Beghi al Foggia. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Gatto all’Akragas. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Bianchi al Chievo. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Biavati all’Acireale. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Denis al Bari. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Martino al Torino. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Toschi al Como. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Bonazzoli alla Lazio. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Paredes al Palermo. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Raggi al Padova. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Bizzarri alla Lodigiani. Torneremo ad abbracciarci, come alla tripletta di Marescalco alla Grumese. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Tomic alla Cremonese. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Artico al Cesena. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Visentin al Licata. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Poli al Giarre. Torneremo ad abbracciarci, come ai gol di Tivelli e Casale al Crotone. Torneremo ad abbracciarci, come al gol di Attrice all’Ischia.Torneremo ad abbracciarci, stridendo un acuto lacerato in gola come al palo di Leon al Real Madrid o ad abbracciarci con gioia, o con passione e rabbia come a Pescara e Novara. Torneremo ad abbracciarci, perché se gli attori cambiano nel trailer dello storytelling nel rettangolo verde, la geo-fisica dell’abbraccio resiste a qualsiasi mutazione antropologica del tempo e sementa fronde di entropia interclassista e un romanzo d’ amore popolare. Torneremo ad abbracciarci, come alla salvezza del meno undici. Torneremo ad abbracciarci, perché il colore della nostra squadra e’ uguale al gonfalone della nostra città: amaranto, che etimologicamente significa “che non appassisce mai”. Torneremo ad abbracciarci, perché vige un algoritmo biologico che lega simbioticamente la cromaticità della maglia da gioco all’indole del suo popolo, generando intessute trame con l’inconscio della sua gente. Un gioco di specchi, un naturale riflesso che diviene osmosi biunivoca e valore spirituale congiunto. Torneremo ad abbracciarci, perché per palingenesi naturale noi non moriremo mai. Torneremo ad abbracciarci. Potremmo continuare all’infinito ad elencare frammenti di storia che sprigionano e ripercorrono gli apoftegmi che marchiano il nostro destino. Torneremo ad amarla da vicino, perché non basta amarla distante. Perché in quel rito finale che commistiona sacralità e religione pagana che si consuma a fine gara, in quella stretta liturgica che si celebra, germoglia la memoria collettiva, danza il legame fra padri, figli, fratelli, amici e sconosciuti, con un richiamo identitario alla terra e alle radici mai gelate. In quell’abbraccio finale si identifica e ci appartiene il richiamo all’alveare paterno, la fiera ostentazione al destino del proprio orgoglio mediante un canto. Torneremo ad abbracciarci, perché in quell’abbraccio scorrono tutte le storie della nostra vita, le intime pulsioni dell’anima, l’odore della strada da piccoli, il richiamo alla voce materna e la resilienza genetica tramandata da avi a noi sconosciuti. Torneremo ad abbracciarci, perché mai come adesso possiamo fare nostra quella massima, il cui autore e’ rimasto ignoto, che recita così :”a volte sono le condizioni peggiori a rendere le cose straordinarie …”

Domenico Romeo