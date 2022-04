SIL 2022 avrà uno spazio stimolante per i relatori

La 22a edizione della Fiera Internazionale della Logistica di Barcellona (SIL), organizzata dai Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), esporrà le testimonianze di quattro “relatori ispiratori”, che contribuiranno con le loro conoscenze su innovazione, sostenibilità e talento.

“In un contesto come quello attuale, è essenziale mantenere la motivazione in tutti i settori, motivo per cui abbiamo deciso di promuovere uno spazio dedicato a relatori ispiratori”, ha affermato Perry Navarro, Rappresentante speciale per lo Stato di CZFB. E mentre SIL avrà oltre 300 relatori presenti, questa particolare iniziativa si concentra sulla promozione del talento e sulla diffusione della conoscenza.

Amplificatori

La prima giornata del SIL, martedì 31 maggio, vedrà la partecipazione di Jose Manuel Zapata, cantante spagnolo, attraverso la sua presentazione “How to Give the Box”, Userà la sua esperienza professionale per spiegare come imparare a usare la differenziazione come strumento competitivo e per identificare le regole di base per il successo.

La mostra ospiterà invece mercoledì 1 giugno le sessioni di Jeremy Schwartz, CEO Leading in Competitive and Sustainable Business Practices, e Odile Rodriguez de la Fuentebiologo, divulgatore scientifico e docente di sostenibilità e ambiente.

Inoltre, l’ultimo giorno, all’incontro parteciperà Alejandra Nuño, Direttore Generale di Akwam Healthcare.che discuterà le questioni relative alla crescita aziendale, al benessere e alla salute nella sua sessione “La vita al centro degli affari”.