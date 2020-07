Calcio, Adelaide Lamezia e Accademia Numistra insieme per il Real Soccer Lamezia

LAMEZIA TERME – Inizia la pianificazione per la nuova stagione sportiva della Milan Academy di Lamezia Terme. Dopo il connubio dell’anno appena conclusosi, che ha visto l’Adelaide Lamezia lavorare in sinergia con l’Accademia Numistra, le due società hanno voluto consolidare la collaborazione unendosi sotto un unico sodalizio. La nuova società prenderà il nome di Real Soccer Lamezia ma sempre con il medesimo fine ossia occuparsi della crescita umana e sportiva degli atleti del proprio settore giovanile. Inoltre, lo staff dirigenziale si arricchisce di una nuova importante pedina come l’imprenditore lametino Enrico Liotta che contribuirà con la propria professionalità ed esperienza allo sviluppo della società. Oltre all’aspetto agonistico, che prevede tecnici qualificati insieme a nutrizionisti e fisioterapisti del settore, sono numerosi gli obiettivi che la nuova società vuole perseguire sotto diversi aspetti ponendosi come centro polivalente relativo alla preparazione fisico-atletica, recupero infortuni anche di calciatori professionisti, scuola di specializzazione portieri e tanto altro che verrà ufficializzato nelle prossime settimane. Insomma un progetto sempre più ambizioso e con delle basi solide per quella che continua ad essere l’unica scuola calcio Milan della provincia di Catanzaro e che già da 2 anni attira ragazzi e ragazze, che amano il calcio, da tutto il comprensorio.