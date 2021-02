Calcio, Pirlo: “Tre punti fondamentali per continuare cammino”

TORINO – “Tre punti fondamentali per continuare il nostro cammino”: il tecnico della Juventus Andrea Pirlo festeggia su Instagram la vittoria contro il Crotone.

“Avanti su questa strada, ottimo lavoro ragazzi”: scrive Bonucci, che sui social fa i complimenti ai compagni. “Una vittoria che ci voleva” sottolinea De Ligt, con i bianconeri che dovevano rialzarsi dopo due sconfitte consecutive. Danilo, invece, pretende di più da se stesso: “Non sono soddisfatto della mia prestazione e mi dispiace per il giallo che mi farà saltare la prossima partita, ma abbiamo fatto il nostro dovere. Riprendiamo subito il nostro percorso, avanti Juve” le sensazioni del brasiliano che non ci sarà a Verona sabato prossimo per squalifica.

La sfida contro il Crotone resterà nei cuori di due giovanissimi bianconeri: “22 febbraio, emozione unica: esordio in serie A con la maglia più bella che c’è”, scrive il centrocampista classe 2001 Fagioli; “Esordio in serie A, serata magica che ricorderò per sempre”, il commento del 1999 Di Pardo, entrambi gettati nella mischia da Andrea Pirlo durante la partita di ieri sera allo Stadium.