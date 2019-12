Cestistica Lamezia 2.018: inaugurati i corsi Minibasket in città

LAMEZIA TERME – Grande successo all’Open Day Minibasket organizzato dalla Cestistica Lamezia 2.018 che ha sancito l’inizio delle attività dell’associazione in città.

Dopo tanto peregrinare, le neonata società lametina ha fatto tappa al Liceo Statale “Tommaso Campanella” dove diverse sono state le presenze di bambini e ragazzi.

Visibilmente emozionati i dirigenti Desumma, Adone e Rubino, nonché l’istruttrice nazionale Minibakset Anna Trotta che dirigerà i corsi in partenza nella prossima settimana.

I ragazzi della Cestistica vi aspettano ora ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18:00 presso il predetto istituto per provare il bellissimo gioco del basket e del minibasket.