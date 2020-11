Giornata contro la violenza sulle donne, anche la Vigor Lamezia “in campo” contro la violenza di genere

LAMEZIA TERME – Sette milioni di donne italiane hanno subìto una forma di violenza almeno una volta nella vita e il fenomeno è sensibilmente aumentato durante la pandemia. Quella del 25 novembre 2020 sarà una giornata un po’ diversa, senza cortei, senza assemblee o manifestazioni di piazza, ma non cambierà l’impegno di quanti vogliono combattere questa guerra che prima di finire sui giornali nasce spesso nelle case e dentro le famiglie. Non si può rimanere impassibili davanti ad una triste realtà, la Vigor Lamezia dice NO e continua a mantenere alta l’attenzione sui temi sociali. I protagonisti della stagione 2020/2021 “scendono in campo”, idealmente, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Un messaggio di solidarietà e di consapevolezza che vede protagonisti gli uomini perché è così che il grido di denuncia diventa ancora più significativo. Se lo sport è quel veicolo che maggiormente è in grado di divulgare valori e buone pratiche, cerchiamo di utilizzarlo per far circolare idee, pensieri e per concretizzare azioni che possono rendere migliore la nostra società. Si tratta di un invito alla riflessione, un invito al cambiamento, quel cambiamento culturale che la Vigor Lamezia vuole stimolare all’interno del proprio territorio e anche oltre. Un messaggio silenzioso, che comunque fa rumore. Un messaggio per far sentire meno sole le donne vittime di violenza.

Vigor Lamezia Calcio