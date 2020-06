Lamezia, “RitorniAMO Insieme”: Arvalia Nuoto presenta il nuovo centro estivo

LAMEZIA TERME – Il nuovo centro estivo ideato dalla Arvalia Nuoto Lamezia, “RitorniAMO Insieme”, nasce con l’obiettivo di accompagnare i più piccoli nel loro ritorno alla vita di gruppo attraverso attività come nuoto, pallanuoto, beach volley e tante altre iniziative che avranno come principi fondamentali divertimento e sicurezza.

A far da sfondo a questo nuovo inizio, una vera e propria boccata d’aria dopo l’emergenza sanitaria che ha costretto tutti a casa per lunghi mesi, sarà la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme, pronta ad accogliere, a partire da lunedì 15 giugno (e fino al 31 luglio) bambini e ragazzi di età compresa fra gli 8 e i 14 anni.

Il campus sarà attivo solo di mattina, dalle 7.45 alle 13.00. Sarà obbligatorio effettuare la prenotazione e l’abbonamento (che potrà essere settimanale o mensile) per consentire agli organizzatori di svolgere ogni attività nel più completo rispetto delle norme di sicurezza. La mattinata sarà accompagnata da giochi in acqua e altri all’aperto.

I ragazzini saranno suddivisi in micro-gruppi e ciascuno di questi sarà seguito con attenzione da personale qualificato che articolerà le varie attività. All’ingresso in piscina tutti dovranno attraversare l’arco sanificante e sarà loro misurata la temperatura da un membro dello staff.

Per aderire al centro estivo della Arvalia Nuoto Lamezia sarà possibile usufruire del Bonus Baby Sitter messo a disposizione dal Governo e iscriversi compilando la scheda di partecipazione reperibile a questo link: http://www.arvalianuotolamezia.it/wp-content/uploads/2020/06/SCHEDA-ISCRIZIONE-CAMPUS-RitorniAMO-Insieme.pdf

Per ogni altro genere di informazione è possibile rivolgersi in segreteria al numero 0968.434832!