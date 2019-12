Nuoto, primo posto per l’Arvalia Lamezia al “Trofeo Regionale per squadre Esordienti Indoor”

LAMEZIA TERME – Primo posto assoluto per la Us Acli Arvalia Nuoto Lamezia al “Trofeo Regionale per squadre Esordienti Indoor”. Una nuova vittoria per la società che gestisce la piscina comunale “Salvatore Giudice”, che non fa che aggiungersi alla corposa collezione di trionfi che, nonostante la giovane età, il team lametino può già vantare nel suo palmares.

La manifestazione natatoria che ha visto gareggiare con tutta la propria determinazione gli atleti guidati da mister Massimo Borracci e mister Francesco Strangis si è disputata sabato 14 e domenica 15 nella piscina “Apan” di Reggio Calabria. Molteplici i risultati degni di nota conseguiti individualmente, ma anche nelle staffette:

Gullo Danila – 1° posto nei 100m Dorso (1’11.7), 1° posto nei 200m Misti (2’41.1), 1° posto nei 100m Rana (1’25.8), 1° posto nei 400m Stile Libero (5’04.6), 1° posto nei 200m Dorso (2’32.5);

Pittelli Gianluca – 1° posto nei 200m Rana (2’54.5), 1° posto nei 200m Misti (2’38.9), 1° posto nei 100m Rana (1’21.1), 3° posto nei 200m Dorso (2’38.6);

Lico Demis Francesco – 1° posto nei 1500m Stile libero (19’09.8), 1° posto nei 400m Stile Libero (4’51.0), 2° posto nei 200m Stile Libero (2’21.3), 2° posto nei 200m Farfalla (2’50.6);

Galati Cristina Francesca Anna – 1° posto nei 800m Stile Libero (10’29.9), 2° posto 200m Stile Libero (2’30.2), 3° posto nei 400m Stile Libero (5’13.4);

Muggeri Gabriele – 1° posto nei 200m Farfalla (2’48.9), 2° posto nei 100m Farfalla (1’14.4);

Turtoro Valeria – 1° posto nei 50m Farfalla (45.6), 3° posto nei 200m Misti (3’32.6);

De Pace Giorgio – 1° posto nei 100m Stile Libero (1’01.2), 3° posto nei 400m Misti (5’50.4);

Torcasio Giulio – 2° posto nei 200m Dorso (2’38.4), 2° posto nei 100m Dorso (1’13.0), 3° posto nei 200m Misti (2’42.1);

Maglia Martina – 2° posto nei 100m Dorso (1’18.8), 2° posto nei 200m Dorso (2’45.9);

Cimino Mariafrancesca – 3° posto nei 100m Stile Libero (1’10.2);

D’Ippolito Riccardo Pio – 3° posto nei 400m Stile Libero (6’14.9);

Aquilano Michele Severino – 3° posto nei 200m Rana (3’11.6);

Stranges Riccardo – 3° posto nei 100m Dorso (1’35.4).

Importantissimo risultato, poi, quello conseguito da Maglia, Cimino, Galati e Gullo nella staffetta 4x100m Stile Libero Assoluti Femmine, grazie alla quale non solo le quattro nuotatrici hanno raggiunto il primo posto con un tempo di 4’36.8, ma sono riuscite a conquistare, altresì, il record regionale.

1° posto, poi, nella staffetta 4x100m Stile Libero Assoluti Maschi per De Pace, Torcasio, Lico e Pittelli (4’21.3);

1° posto nella 4x100m Misti Assoluti Femmine per Maglia, Gullo, Cimino e Galati (5’15.1);

1° posto nella 4x100m Misti Assoluti Maschi per Torcasio, Pittelli, Muggeri e De Pace (4’48.8);

3° posto nella staffetta 4x50m Stile Libero Assoluti Femmine per Turtoro, Currado Fabiola, Bisurgi Giorgia e Cianflone Giulia(2’59.5).

Buone anche le prestazioni natatorie degli altri allievi della piscina comunale di Lamezia Terme, che nonostante non abbiano raggiunto il podio, sono riusciti comunque a offrire un importante supporto al resto della squadra: Caputo Rosetta Erika, De Luca Daniele, DeVito Antonio, Gallo Francesco, Mascaro Gabriele, Rocca Giulia, Serra Carol, Strangis Domenico Piero e Vinci Alice.

«Stiamo dando sempre più distacco agli avversari – ha gioito mister Borracci – perché anche l’altra volta abbiamo vinto, ma con margini minimi. Ora la distanza tra noi e le altre squadre è grossa. Le prestazioni dei nostri ragazzi sono state davvero di alto livello, ogni settimana fare questi miglioramenti è anche un po’ impensabile e meraviglia persino me, ma vuol dire che sono motivati, che c’è un clima all’interno della squadra e della società di grande euforia, di partecipazione. Tutti si sentono in dovere di gareggiare ai massimi livelli. Questo è un momento davvero bello e siamo tanto soddisfatti».