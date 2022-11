Aaron Rodgers è stato bloccato due volte in porta

È stata la seconda volta nella carriera di Aaron Rodgers che è stato intercettato nei primi due drive di una partita.

Detroit – Aaron Rodgers Sta facendo cose che non ha mai fatto prima, il che non va bene per i Green Bay Packers.

Per la prima volta nella sua carriera, Aaron Rovers ha lanciato due gol intercettati domenica contro i Detroit Lions.

È stata la seconda volta nella carriera di Aaron Rodgers che è stato intercettato nei primi due drive di una partita. Non gli succedeva dalla settimana 17 del 2013 contro Chicago.

Cornback nero Kirby Giuseppeha preso il primo intercetto di Rodgers all’inizio e ha segnato il gol sulla linea delle cinque yard nel primo drive della partita dopo che un passaggio è stato deviato dal casco del guardalinee Derek Barnes. Poi la parte difensiva Aidan Hutchinson Il secondo era quarto e il gol in un metro.

Il passaggio di Rodgers ora è stato deviato e intercettato in settimane consecutive. Non ha avuto obiezioni del genere dal 2015, secondo i dati ESPN.

La prima intercettazione in serie è stata la prima di Rodgers in uno stato da gol dalla stagione 2019, ponendo fine a una serie di 52 partite consecutive senza un intercetto in una situazione del genere.

I Packers hanno segnato due gol contro i Bills nel 2006. Hanno perso la partita 24-10.