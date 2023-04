Alle porte c’è la National Arts and Crafts Gallery

Con sede a Linea Cultural Station e 18, a Vedado, la capitale, l’evento di quest’anno è dedicato alla celebrazione del 45° anniversario del Fondo Cubano per i Beni Culturali (FCBC), un’istituzione che ha saputo superare le sfide e mettere le opere di oltre 10mila creatori di arti plastiche applicate nei mercati nazionali ed esteri.

Secondo FCBC, la tradizionale mostra include proposte provenienti da varie forme di gestione non governativa all’interno della vasta gamma di prodotti fabbricati che offre, con originalità, alto valore estetico e comprovata qualità.

Le manifestazioni artigianali includono tessuti, mobili, scarpe, gioielli, cuoio, oreficeria, ceramica e altro ancora.

Ad oggi l’edizione DC conta 145 stand per espositori nazionali; Di questi, 114 appartengono a innovatori, quattro a fondazioni e 27 a nuovi attori economici, tra cui lavoratori autonomi, piccole e medie imprese e progetti di sviluppo locale.

Oltre alla rappresentanza internazionale, con 19 espositori provenienti da Colombia, Panama, Ecuador, Sud Africa, Messico, Spagna, India e Perù.

Creato nel 2004, questo spazio promuove le proprie soluzioni per soddisfare i bisogni utilitaristici e spirituali delle famiglie cubane, dove il ruolo della madre si è distinto per la sua resilienza di fronte agli effetti prolungati della pandemia.

Esiste uno spazio Art for Mom in tutte le province di Cuba, che consente l’interazione tra creatori e pubblico, nonché il godimento di attività collaterali, come sfilate di moda, mostre d’arte, spettacoli musicali e di danza, tra gli altri.

