Vietnam e Sudafrica esplorano possibilità di relazioni commerciali più strette – Asia News

Il viceministro dell’Industria e del Commercio, Phan Thi Thang, durante un seminario sulla cooperazione economica tenutosi a Pretoria il 14 settembre, ha affermato che il Vietnam e il Sudafrica hanno un grande potenziale per espandere il commercio bilaterale.

L’evento, che si è svolto a margine della celebrazione dei 30 anni di relazioni diplomatiche bilaterali, ha attirato più di 150 partecipanti provenienti da agenzie governative, località e aziende di entrambi i paesi.

Nel suo discorso, Thang ha osservato con soddisfazione che le relazioni tra Vietnam e Sud Africa stanno progredendo, dando impulso alle loro relazioni economiche e commerciali.

Ha indicato le statistiche che mostrano che il commercio bilaterale è aumentato durante il periodo 2018-2022, con un volume d’affari superiore a 1,2 miliardi di dollari all’anno.

In particolare, i due paesi hanno un grande potenziale per espandere il commercio bilaterale, poiché le loro strutture di esportazione si completano a vicenda. Il funzionario vietnamita ha affermato che questa è una condizione adeguata affinché le loro aziende possano rafforzare e diversificare le proprie catene di approvvigionamento.

Il viceministro sudafricano del Commercio, dell’Industria e della Concorrenza, Nomalongelo Jenna, ha espresso la sua ammirazione per il forte sviluppo economico e commerciale del Vietnam e ha condiviso il punto di vista di Thang secondo cui entrambi i mercati sono complementari.

Ha inoltre riconosciuto che esiste ancora un enorme potenziale per i partenariati economici e commerciali e ha invitato le due parti a raddoppiare gli sforzi per cercare opportunità di cooperazione e collegare le rispettive aziende in settori quali quello automobilistico, chimico, dei fertilizzanti, tessile, dell’abbigliamento e dei prodotti agricoli. . Trasformazione alimentare, estrazione mineraria, lavorazione del legno, pasta di legno e prodotti farmaceutici.

Al simposio, rappresentanti dei due ministeri, amministrazioni di alcune regioni del Sud Africa come Mpumalanga e KwaZulu-Natal e aziende dei due paesi hanno studiato il potenziale e le opportunità di cooperazione nel commercio, nell’industria, nell’energia e nella produzione farmaceutica.

Il 13 settembre la delegazione imprenditoriale vietnamita ha incontrato alcuni partner del Sud Africa per discutere di partenariati.

