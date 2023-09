Il Messico celebra il suo anniversario dell’indipendenza con una parata militare guidata da Lopez Obrador

Lo Zocalo di Città del Messico il 16 settembre avrebbe ospitato la tradizionale parata militare guidata dal presidente Andrés Manuel López Obrador, mentre più di 14.000 membri delle forze armate messicane avrebbero marciato attraverso la piazza centrale della capitale messicana per commemorare il Giorno dell’Indipendenza. Stato azteco.

In assenza dei rappresentanti del potere legislativo e giudiziario, come era consuetudine nelle amministrazioni precedenti, l’attuale presidente messicano ha percorso le strade concentriche della capitale mentre gli aerei dell’Aeronautica Militare volavano nel cielo con i colori della bandiera messicana.

Sono passati 213 anni da quando quella che allora era una colonia spagnola iniziò la lotta per l’indipendenza per consolidare quello che oggi il mondo conosce come Messico.

Oltre alle migliaia di soldati messicani che hanno partecipato alla parata, l’amministrazione Lopez Obrador ha invitato gli eserciti di 19 paesi “fratelli” a unirsi alla celebrazione. Colombia, Cina, Russia, Cile, Brasile, Cuba, Panama, Venezuela e Uruguay erano tra i paesi invitati allo spettacolo.

Il capo della Segreteria della Difesa Nazionale (SEDENA), Luis Crescencio Sandoval, ha avuto il compito di recitare alcune parole per commemorare la lotta indipendentista del paese latinoamericano, oltre ad ringraziare López Obrador per aver reso omaggio ai militari per “aver sostenuto tutti i messicani con tutte le nostre capacità.”

“Per affrontare qualsiasi avversità, bisogna rafforzare l’unità nazionale. È dimostrato che siamo più forti se lavoriamo insieme, se rafforziamo lo sforzo collettivo, un tratto di solidarietà che ci ha sempre contraddistinto come messicani”, ha detto Sandoval.

Gli aerei volano in alto durante una parata militare per celebrare il Giorno dell’Indipendenza, a Città del Messico, Messico, 16 settembre 2023. ©Reuters/Raquel Cunha

D’altra parte, il presidente messicano, anche se non è intervenuto allo spettacolo e si è limitato a salutare le telecamere e i presenti alla celebrazione, ha ringraziato la partecipazione delle forze armate con un messaggio sul suo conto.

“Lunga vita al Messico! Morte alla corruzione!”

La notte del 15 settembre, il Messico commemora il grido d’indipendenza, mentre il capo dello Stato festeggia a turno, ricordando ciò che fece Miguel Hidalgo nel 1810, con la storia del Paese e gli eroi nazionali che ne resero possibile la nascita. stato.

Dall’inizio del suo mandato, Andrés Manuel López Obrador ha suscitato polemiche tra i cittadini, oltre a rendere omaggio a personaggi storici del Paese e a valori come l’uguaglianza, la libertà e la giustizia, come tutte le sue opere. I suoi predecessori, AMLO, hanno aggiunto una sezione per protestare contro il razzismo, la corruzione e la discriminazione.

“Muori la discriminazione! Viva l’amore! Viva i nostri fratelli immigrati! (…) Viva il Messico!”, ha gridato il presidente messicano la notte del 15 settembre a Città del Messico.

Le persone partecipano alla cerimonia del “Grito de Independencia” per commemorare l’indipendenza del Messico dalla Spagna, in piazza Zocalo nel centro di Città del Messico, Messico, il 15 settembre 2023. © tramite Reuters/Presidenza del Messico

Divisioni nel governo messicano

La celebrazione dell’indipendenza messicana è stata caratterizzata dall’assenza di rappresentanti del potere legislativo e giudiziario nei procedimenti formali del potere esecutivo, una pratica che, sebbene non prevista dalla legge, è coerente con la tradizione governativa.

Era il 14 settembre quando López Obrador annunciò in una delle sue conferenze mattutine che non avrebbe invitato nessun rappresentante degli altri rami del governo, sostenendo che non avevano “buoni rapporti”, accusandoli anche di “essere contro il popolo”. ” “.

La spaccatura tra i vari livelli di governo del Messico è evidente, dopo che la Corte Suprema ha respinto per due volte una riforma elettorale promossa dal presidente, che avrebbe portato allo smantellamento dell’Istituto Elettorale Nazionale (INE) per far posto a nuove elezioni. La ristrutturazione del collegio elettorale messicano, una mossa che solleva polemiche in un ampio settore dei messicani.

Con EFE e media locali