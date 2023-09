Tempo di lettura approssimativo: 58 secondi

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha denunciato… colloquio Con quanto pubblicato domenica dal Financial Times, l’Unione europea non ha mai fornito al suo paese lo stesso sostegno che ha fornito all’Ucraina.

“Non ho nulla contro gli ucraini”, ha dichiarato Vucic, riferendosi al livello di sostegno a Kiev da parte di Bruxelles, che le ha concesso lo status di candidato all’UE entro il termine fissato dall’UE. Un anno dal tuo ordine Ha promosso rapidamente i negoziati di adesione [dicho apoyo político] “Non esisteva affatto” per Belgrado, ha detto.

Nel 2012 la Serbia ha ottenuto lo status di candidato ufficiale ad aderire al Blocco Comunitario, Dopo quasi tre anni Prima che il paese chieda di aderire.

Inoltre, il presidente ha sottolineato che il ritardo nell’adesione della Serbia all’Unione europea non riflette la realtà del suo paese che, a suo avviso, “In una posizione molto migliore rispetto a Romania e Bulgaria nel 2007Quando i due paesi entrarono a far parte del blocco.

“abbiamo [oído] “Quando parliamo del 2025, siamo nel 2030… sono sette anni.” “Chissà cosa accadrà tra sette anni? Il potere di assorbimento dell’UE non è maggiore di quello di prima. Ha 10 contributori netti e 17 paesi che ricevono i suoi soldi. Nessuno di loro vuole aggiungere altri membri alla propria lista dei pagatori”, ha detto Vucic. “.

Recentemente anche il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg passaggio Se l’Unione Europea approverà l’adesione dell’Ucraina prima di quella degli altri candidati, ciò porterà a “Disastro geostrategico“.

“Quello che voglio evitare […]: Non voglio il sistema “fattoria degli animali” George Orwell, il che significa che tutti i paesi candidati sono uguali, [y] Non i paesi candidati Sono più uguali degli altriSchallenberg ha detto.

Visite: 2