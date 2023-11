Nuova vita alle scaffalature mobili

Aggiornamento in alternativa alla nuova acquisizione in Materiali Thyssenkrupp Ungheria

L’impianto di scaffalature mobili di 17 anni di Thyssenkrupp Materials Ungheria è stato modernizzato. Nel quadro di una modernizzazione globale Ohra Ho sostituito le parti meccaniche deteriorate delle basi mobili trasversali e ammodernato tutto l’impianto elettrico. Il retrofit garantisce che l’impianto continui a funzionare con un elevato livello di disponibilità anche in futuro, in modo che Thyssenkrupp Materials possa continuare a fornire merci ai propri clienti in modo affidabile e puntuale.

I pezzi di ricambio non sono disponibili

Thyssenkrupp Materials Ungheria è una delle principali società commerciali di acciaio, metalli leggeri, metalli non ferrosi e plastica in Ungheria. Per avere accesso diretto ad un gran numero di rotoli di lamiera diversi con grande capacità di stoccaggio, nel 2005 l’azienda ha installato scaffalature portapallet montate su basi mobili trasversali. Ma dopo 17 anni di servizio, fornire pezzi di ricambio è diventato sempre più difficile. Molti componenti del sistema di controllo e commutazione delle scaffalature mobili sono fuori produzione o non più disponibili. Tuttavia, poiché la struttura in acciaio soddisfaceva ancora tutti i requisiti, l’azienda ungherese Thyssenkrupp Materials ha deciso di modernizzare l’impianto. secondo Ohra Avevo già progettato e installato un sistema di scaffalature cantilever mobili presso la Thyssenkrupp Materials Ungheria, e lo specialista in tecnologia di stoccaggio per carichi pesanti è stato incaricato anche di aggiornare il sistema di scaffalature mobili per schedari, sebbene all’epoca questo fosse installato da un fornitore esterno.

Armadi di controllo nuovissimi

Nella prima fase, Ohra Tutte le 560 ruote e i cuscinetti delle basi mobili sono stati sostituiti. Nella seconda fase gli armadi elettrici della stazione sono stati completamente rinnovati, compreso il cablaggio; Allo stesso tempo sono stati installati componenti obsoleti per i quali le parti e il servizio non erano più disponibili. Oggi tutte le funzioni e la diagnostica sono controllate tramite un touch screen a colori. La funzione soft start ora garantisce un avviamento e una frenata fluidi delle basi mobili, riducendo l’usura e proteggendo la merce immagazzinata. Per soddisfare ulteriormente i requisiti di sicurezza, anche il sistema di sicurezza è stato aggiornato. Tra le altre cose, l’intero rack e ogni base mobile sono dotati di sensori ottici automonitorati nella parte anteriore e posteriore.

Sicuro e affidabile

Entro due settimane sono state completate ampie procedure di ammodernamento. Con l’aggiornamento OHRA ha garantito che il sistema di scaffalature mobili sarà in grado di fornire un servizio affidabile per molti anni a venire. Con un moderno sistema di controllo e un sistema di sicurezza avanzato, il sistema moderno soddisfa gli stessi requisiti di un nuovo sistema di scaffalature, ma richiede solo una piccola parte dell’investimento. ■