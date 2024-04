Alex Verdugo ha segnato il suo primo fuoricampo per gli Yankees

L'esterno messicano ha fatto saltare il muro con un singolo a bordo nella parte superiore del decimo inning

Alex Verdugo Ha segnato il suo primo fuoricampo da giocatore di squadra Yankees di New York, che ha contribuito a dare ai Bronx Bombers un vantaggio temporaneo contro gli Arizona Diamondbacks, un nono vantaggio che ha cancellato il loro record di imbattibilità nella seconda partita della serie giocata al Chase Field. Il messicano ha fatto saltare il muro su tutto il campo destro all'inizio del 10° inning con un fuoricampo portandosi sul 4-2 per i Manhattan Mules e ora si dirige verso quello che sarà il suo primo fuoricampo della stagione quando ospiterà i Toronto Blue Jays .

Alex Verdugonel suo primo anno da giocatore per yankeeaveva già dimostrato il suo valore difensivamente, ma ora doveva contribuire al tabellone con un fuoricampo all'inizio del 10° inning contro i tiri di Kevin Ginkel quando la partita era in parità a due punti a testa, senza lasciare alcuna possibilità di un vittoria del titolare Carlos Rodon per i Visitors e Merrill Kelly per i National League Kings.

Alex Verdugo ha segnato il suo primo fuoricampo dell'anno per gli Yankees Zach Bondurant/Getty Images

L'esterno messicano ha fallito nel secondo inning con una palla al volo verso l'esterno sinistro, poi nel quarto ha controllato con una palla al volo verso la terza e al settimo inning si è connesso con la prima perdendo un'altra opportunità, ma nel 10° inning ha girato la palla ha giocato completamente durante la sua giornata con un fuoricampo in tutto il campo destro, colpendo tre RBI finora quest'anno.

Clay Holmes, più vicino yankee, non è riuscito a mantenere il vantaggio concessogli dal messicano all'inizio del decimo inning permettendo a Jorge Barrosa e Jake McCarthy di avanzare sul tabellone per portare il punteggio in quel momento sul 4-4, costringendo almeno un altro inning a essere giocato. aggiuntivo.

Il grande giorno di Alex Verdugo Ciò coincise anche con il risveglio di Harun al-Qadi, il leader del… yankee, dato che il numero 99 dei Manhattan Mules ha segnato anche il suo primo fuoricampo finora in questa stagione, e più tardi, nell'undicesimo inning, ha segnato un'altra doppietta tra il centro e il campo destro per guidare in un altro punto e portare il punteggio a quel punto 6 -4 Per i visitatori. I Diamondbacks si sono avvicinati di nuovo, ma non è stato più sufficiente e gli Yankees hanno raggiunto la vittoria (6-5) pareggiando il loro record di sei vittorie e una sola sconfitta.