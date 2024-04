“Quando Ansu ci mostrerà la condizione giusta, sarò felice”.

Quella di ieri sera è stata la millesima battuta d'arresto di questa stagione per Ansu FatiE ce ne sono già alcuni. Anche se il giocatore in prestito dal Barcellona ha assistito dalla panchina ai 90 minuti della recente sconfitta del Brighton contro il Liverpool (2-1), tutto sembra indicare che Roberto De Zerbe gli darà un sostituto, pochi giorni dopo, contro il Brentford. Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. È stato molto accattivante L'assenza di Ansu Fati dalla convocazione contro “The Bees” Come le motivazioni e le spiegazioni fornite dal tecnico azzurro al termine della partita (0-0):(Ansu) Fati e (Valentin) Barco Ho deciso di non essere in squadra per questa partita perché volevo che lavorassero da soli per migliorare la loro condizione fisica.“.

Il ritiro di Ansu Fati dalla squadra, così come il recente acquisto del versatile calciatore argentino, non è stato dovuto ad un problema fisico, bensì ad una decisione tecnica. “Lui (Ansu Fati) sta andando molto bene, ma ho aspettative diverse, anche se non cambio la mia opinione su Ansu Fati. È uno dei migliori talenti al mondo alla sua età e la nostra responsabilità è aiutarlo a migliorareLo ha aggiunto l'allenatore del Brighton in conferenza stampa. Nonostante gli elogi rivolti da Roberto De Zerbi al giocatore di proprietà del Barcellona, ​​la verità è che non ha mai conquistato la fiducia del tecnico italiano dal suo arrivo all'Amex Stadium la scorsa estate in prestito.

Ansu Fati è titolare solo nove delle 23 partite giocate in questa stagioneDove ha segnato quattro gol. Ecco perché, nelle parole di Roberto De Zerbi, il 21enne attaccante “deve…Migliorare la sua prestazione, migliorare la sua condizione fisica, migliorare la sua mentalità, perché per giocare in Premier League devi essere più forte mentalmente, più forte fisicamente… e dopo saremo pronti per giocare con lui nella formazione titolare.“. Dopo più di due mesi in bacino di carenaggio a causa di un infortunio muscolare riportato a fine novembre, sembrava che questo fosse il momento finalmente per Ansu Fati, ma non è così. “Quando ci mostrerà la giusta condizione, sarò felice”, ha detto Roberto De Zerbi.

