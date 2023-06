Golden Boy sporge denuncia contro Ryan Garcia

Golden Boy Promotions ha presentato una denuncia venerdì in Nevada contro Ryan García e Lupe Valencia, avvocato e consulente del pugile, per aver rispettato il contratto di García con la società di Óscar de la Hoya. L’azione legale ha lo scopo di proteggere i diritti di Golden Boy Promotions di essere l’unica persona responsabile della promozione dei combattimenti del pugile in California.

La relazione tra Garcia e De La Hoya è iniziata nel novembre 2017, anche se Garcia ha iniziato a litigare con De La Hoya dopo aver firmato un’estensione con Golden Boy Promotions nel settembre 2019.

“Sfortunatamente, i consiglieri di Garcia apparentemente lo hanno convinto che non aveva più bisogno di Golden Boy. Uno di quei consiglieri, Valencia, ha interferito nell’ultimo anno o più direttamente con la capacità di Golden Boy di comunicare con Garcia e negoziare i migliori affari e combattimenti per Garcia, ” ha detto. La causa, ottenuta dal Los Angeles Times, afferma che Valencia, in diretta violazione del rapporto del ragazzo d’oro con Garcia, ha avviato trattative con promotori e altri combattenti per i combattimenti di Garcia”.

Garcia, 24 anni, ha subito la sua prima sconfitta lo scorso aprile contro Gervonta Davis nella più grande battaglia della sua carriera. Garcia, seguitissimo sui social, è stato eliminato al settimo round. Nel suddetto combattimento, García ha accettato una clausola di reidratazione del giorno del combattimento, che De La Hoya ha detto di non essere d’accordo e, secondo il promotore, ha danneggiato le possibilità del suo protetto contro Davis.

Dopo la sua squalifica, Garcia si è lamentato sui suoi social media che il suo promotore, De La Hoya, non era con lui alla conferenza stampa post-combattimento, mentre De La Hoya ha spiegato di non essersi presentato dopo il combattimento perché aveva ricevuto minacce di morte. settimana di combattimento. Durante lo scambio di attacchi sui social network, cosa non nuova tra il pugile e il promotore, De la Hoya ha chiesto al suo combattente di smetterla di trovare scuse e ha accusato il suo consigliere Valencia di aver avuto una cattiva influenza sulla sua carriera di pugile. Da “Re Ry”.

Dopo aver presentato la denuncia legale, Golden Boy Promotions ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Sterling è orgoglioso di aver lavorato con Ryan Garcia negli ultimi anni e di averlo aiutato a catapultarlo verso il tipo di celebrità che lo ha catapultato al boxe più pagato per -view event in years just two months ago., cerchiamo di assicurarci che Ryan e il suo team onorino il resto del suo contratto, un contratto che lo stesso Ryan ha definito “uno degli accordi di boxe più redditizi per un potenziale cliente nella storia di lo sport.”

“Da allora, Ryan ha continuato a diventare un concorrente legittimo e continueremo a presentare a Ryan i migliori avversari possibili che alla fine possono spianargli la strada verso un campionato del mondo e un’eredità leggendaria”.

Nella denuncia, Golden Boy ha osservato che “A partire da maggio 2022, il Valencia si è rivolto direttamente a molti degli avversari di Garcia per combattere e ha negoziato vari termini di combattimento di Garcia con quei combattenti e i loro promotori”.

Inoltre, la causa affermava che “il Valencia ha avviato trattative per combattere con Gervonta Davis, fingendo di accettare termini sfavorevoli a García (e Golden Boy) senza mai consultare Golden Boy”.