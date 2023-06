De la Fuente prevede tre cambi negli undici per la finale; Dalek può essere ripetuto

Sebbene non sia escluso che osi con un’altra persona, è nei raduni città dello sport affiliato Twente Tre i cambi contati venerdì nell’undici della Nazionale per la finale di domani contro Croazia In dquip. Navasesausto dopo un altro sforzo memorabile, avrebbe ceduto il posto a un Carvajal più fresco. Fabiano Può sostituire Merino nel ruolo di Scudiero e Asensio, e questo è il cambiamento più evidente, attraverso il quale deve entrare Rodrigo Moreno misurarsi fino a perisicoTerzino sinistro, improvvisato da Croazia contro Olanda. Non si possono escludere altre modifiche. Fran Garcia Ha ricevuto il segnale di allerta, ma Chevron albail capitano della squadra e la sua buona prestazione contro l’Italia, indica che il giocatore del Real Madrid parteciperà come sostituto.

Tuttavia, Fonte Lewis Non vuole prendere una decisione fino a quando non avrà visto i suoi giocatori esibirsi in allenamento questo pomeriggio, a partire dalle 19:00. dquip. Ci sono giocatori come Rodri che sono arrivati ​​al limite. Calciatore città Ha giocato 65 partite in questo torneo. Javi La stagione è finita anche stanca e piace ai giocatori Moratta E alba Hanno fatto un grande sforzo quel giorno. Ma, in galloni, denotano undici.

Zlatko Dalic Finì per essere soddisfatto della partita vs Olanda. E non solo con i titoli. E anche con i sostituti che hanno giocato un ruolo importante in semifinale. Per questo la cosa naturale è che non tocchi niente, giochi con Levakovic in porta, e si ostina a improvvisare con lui. perisico sul lato sinistro. Accompagnerà il giocatore del Tottenham JiranovichE tiralo fuori E vita (gvardiol, pilastro della difesa) sono bassi nelle nazioni. Il centrocampo conosce a memoria il mondo del calcio: BrozovicE Kovacic E Modric (Questo è quello che pensi Rakitico Quando li vedi ancora…). E in primo piano Dalic può ripetere con BasalikE Kramarik E Ivanosek. Salverò di nuovo questo messaggio killer Petkovich per la seconda parte.