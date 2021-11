Red Dead Redemption 3 sarà già in sviluppo secondo il profilo LinkedIn

Red Dead Redemption 2 è, per molti, uno dei migliori giochi che Rockstar Games avrebbe potuto sviluppare, superandosi dopo quello che ha fatto nella prima versione.

Accoglienza positiva e vendite eccellenti; È naturale immaginare che lo studio possa aver pensato di lavorare su una nuova parte in questo mondo da cowboy. Questo sembra essere ciò che sta accadendo, come abbiamo visto sul profilo LinkedIn.

Dal portale Comicbook, hanno scoperto che uno dei programmatori dello studio aveva aggiornato il suo profilo LinkedIn affermando di avere “due anni di esperienza alla guida di un team di RDR 3 AI”, così come “altri progetti”.

Questo stesso programmatore, con esperienza nella programmazione del gameplay e nell’intelligenza artificiale, è in Rockstar da 7 anni, lavorando su giochi come Red Dead Redemption 2 e GTA V.

¿Red Dead Redemption 3 di nuova generazione?

Non sarebbe affatto una sorpresa se il prossimo Red Dead Redemption 3 puntasse ad apparire esclusivamente su console di nuova generazione (PS5 e Xbox Series X | S).

Tieni presente che Red Dead Redemption 2 è apparso su PS4 e Xbox One, mentre la prima puntata è apparsa su PS3 e Xbox 360. Con ogni nuova generazione di console, Rockstar continua a scommettere su come trasportarci nel Vecchio West, in uno dei più mondi aperti ambiziosi.

La grande domanda è: cosa verrà prima? Red Dead Redemption 3 o GTA 6?