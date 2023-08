Faciliterà la firma elettronica in Documents e Drive

Google Fai un altro passo verso l’efficienza aziendale fornendo supporto locale per firma elettronica In due dei suoi principali servizi: Google Documenti e Google Drive.

Questa nuova funzionalità, attualmente in Beta aperta Promette di semplificare i processi di firma dei documenti e migliorare la collaborazione online.

La società ha già iniziato a esplorare questa funzionalità nel giugno 2022, concentrandosi sullo sfruttamento dell’infrastruttura sicura di Google per proteggere le informazioni e la privacy degli utenti.

Ora, la firma elettronica In versione beta aperta agli abbonati Google Workspace, che elimina la necessità di ulteriori registrazioni.

Il vantaggio principale di questa nuova funzionalità è la sua capacità di consentire la firma dei documenti direttamente in Documenti e Drive, Non è necessario passare da un’app all’altra o da una scheda all’altra. Ciò semplifica il processo e consente un flusso di lavoro più fluido.

Inoltre, la funzione supporta anche la firma multi-firma, semplificando la collaborazione su documenti che richiedono la firma di più parti.

Una caratteristica particolarmente interessante è la possibilità di richiedere una firma elettronica agli utenti che non utilizzano il servizio di posta elettronica di Google. Ciò espande l’utilità di una firma elettronica e ne facilita l’adozione in una varietà di contesti.

La funzionalità di firma elettronica si estende anche alla possibilità di Aggiungi una firma elettronica ai file PDF archiviati in Google Drive. Ciò semplifica la conservazione dei documenti firmati e organizzati in un unico posto.

Google ha annunciato che questa funzione Sarà implementato gradualmente tra gli utenti di Google Workspace e i loro clienti con vari piani, come Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter ed Education Plus.

