Fairphone presenta le cuffie wireless Fairbuds XL, dal design sostenibile e modulare

Madrid, 11 maggio. (Portaltico/EP) –

fairphone Ha presentato le sue nuove cuffie wireless Fairbuds XL, un dispositivo “costruito per durare” grazie al fatto che è realizzato con materiali sostenibili e un design modulare, che Può essere facilmente smontato.

Questa azienda, nota per la produzione di dispositivi mobili sostenibili e riparabili, sostiene l’importanza degli aggiornamenti “software” sui suoi dispositivi, nonché la durata dell'”hardware” che sviluppa.

Le nuove Fairbuds XL Si compone di undici pezzi standard In modo che gli utenti possano risolverlo senza la necessità di assistenza tecnica. Questi includono un archetto, un cavo da altoparlante a altoparlante, una batteria per l’auricolare wireless e un joystick.

Realizzate con il 100% di alluminio riciclato, il 100% di pasta saldante di stagno riciclato e l’80% di plastica a cui è stata anche data una seconda vita, le cuffie sono dotate di driver dinamici da 40 mm per l’esperienza. Suono coinvolgente con alti nitidi, medi caldi e bassi profondicome indicato dal produttore.

Questa macchina ha una risposta Frequenza da 20 Hz a 20 kHz e una batteria sostituibile che si ricarica completamente da zero in meno di tre ore. Pertanto, raggiunge un’autonomia di 320 ore in modalità standby e Più di 26 ore con la musica all’80% del volume pieno e cancellazione attiva del rumore (ANC).

Fairbuds XL, certificato IP54 – resiste a pioggia leggera e sudore – sono compatibili con gli smartphone Fairphone 3, Fairphone 3+ e Fairphone 4. Inoltre, sono compatibili con Qualsiasi dispositivo con un’uscita mini jack E a livello di porta, offre USB-C per la ricarica e musica digitale o analogica.

Entrambi i fili Longevità da USB-C a USB-C 3.2 Piace Modello USB-C-mini jack da 3,5 mm È disponibile per l’acquisto (rispettivamente a 34,95 e 12,95 euro). Nel frattempo, le cuffie possono essere acquistate a 249 euro, in verde o nero.